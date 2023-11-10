美國研究：猴痘病毒或2016年起人傳人　不斷演變逃避免疫系統

一項新研究顯示，猴痘病毒可能自2016年以來一直在人群中傳播，並且不斷進化，以逃避人類免疫系統。



新華社報道，最近一項發表在美國《科學》雜誌上的新研究發現，猴痘病毒的基因突變率，遠高於人們對脫氧核糖核酸（DNA）病毒突變率的預期。2022年流行的猴痘病毒有42個突變，其中多數突變似乎幫助該病毒避開了一種叫作APOBEC3的人類抗病毒蛋白。

這項研究由美國哈佛大學醫學院領銜的一個國際研究小組開展。研究人員將2018年得到的猴痘病毒基因組序列，與2022年流行的猴痘病毒基因組序列進行比較，得出以上發現。

此前醫學界一致認為，猴痘是一種病毒性人畜共患病，病原體猴痘病毒是一種DNA病毒。該疾病以往主要在中非和西非地區流行。然而，2022年5月以來，全球100多個國家和地區都發生了猴痘疫情。多地疫情顯示，猴痘病毒已經發生人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為0.1%。

通過利用統計模型，研究人員推斷出猴痘病毒須從2016年或更早開始變異，才能逃避人類免疫系統。也就是說，猴痘病毒很可能從2016年起就在人與人之間傳播了。

研究人員建議，若要在人群中消滅猴痘病毒，需要在全球範圍內對其加強監控，以阻止該病毒繼續快速變異。

本文獲《聯合早報》授權轉載

