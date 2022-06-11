猴痘｜如何傳染？感染猴痘有多嚴重？全球多國擴散4大必知問題

歐美最近爆發「猴痘（Monkeypox）」疫情，根據《路透社》報導，世界衛生組織（WHO）5/20緊急召開會議討論猴痘的傳染狀況，當時全球已有11個國家、逾100例猴痘病例，專家認為此波疫情不太尋常。



猴痘近年在非洲中、西部已累積數千宗感染案例，但在歐洲和北美卻是罕見。據《法新社》報導，大部分人感染猴痘會在數周內康復，只有很少數的病患死亡。以下用4大QA帶你認識猴痘這個疾病：

猴痘4大Q&A（按圖）

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Q1：什麼是猴痘？

猴痘是來自動物傳染的病毒，和感染天花的症狀很像，但程度較不嚴重。感染猴痘的症狀包括臉部、手掌或腳底出疹、結痂，還有發燒、肌肉疼痛及發冷。

在非洲，很多動物身上都曾發現過猴痘病毒，包括非洲松鼠、樹松鼠、甘比亞巨鼠、睡鼠，以及多種類的猴子等。不過WHO表示，猴痘人傳人的情況有限。

人類首宗猴痘病例出現在1970年的薩伊（Zaire），現在的剛果民主共和國，是一名9歲男童，當時天花在那個地區已絕跡2年。根據WHO統計，自1970年以來，已有11個非洲國家通報過猴痘病例，貝南、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、尼日利亞、剛果共和國、塞拉利昂及南蘇丹共和國；2003年春季在美國出現病例，這也是首度在非洲以外的地區出現。

Q2：猴痘如何傳染？

猴痘透過動物傳人，可直接經由接觸血液、體液、皮膚或黏膜病變感染；二次傳染或人傳人，則可透過密切接觸患者的呼吸道分泌物、皮膚病變或最近受病毒污染的物體感染。

此外，飛沫微粒傳染通常需要透過長時間面對面接觸，對於醫護人員、家人和其他密切接觸者，有較高的感染風險。

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Q3：感染猴痘會有多嚴重？

猴痘通常屬於自限性疾病，症狀會持續2至4周；重症更常發生在兒童身上，並與暴露在病毒環境的程度、患者健康狀況及併發症有關；致死率較多樣，大約介於0%到10%之間。

英國雷丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）表示，根據估計，西非洲病毒株，也就是英國病例的病毒株，死亡率約為1%；在剛果地區也有發現一支病毒株，死亡率可高達10%，但英國病例沒有這病毒株。

Q4：有治療猴痘的方法嗎？

沒有具體的治療方法，但已發現天花疫苗對猴痘預防的有效性約有85%。不過由於天花已在全球絕跡，因此目前這種疫苗的接種管道受限。

針對天花疫苗，流行病學家暨衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）指出，好消息是，天花疫苗對於猴痘防護效果好，但壞消息是，大多數45歲以下的人並沒有施打過天花疫苗。

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