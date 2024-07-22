賀錦麗發揮吸金力：極速募得4,670萬美元　 索羅斯霍夫曼力挺助勢

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選並支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）代表民主黨參選後，她隨即發揮其強大「吸金力」。民主黨線上募款平台ActBlue稱，自她21日參選以來，小額捐款者已向該黨候選人和委員會捐款超過4,670萬美元（約3.6億港元）。



《澳洲金融評論》22日稱，ActBlue稱賀錦麗在21日競選活動開始後，5小時已籌得2750萬美元（約2.1億港元）。

《紐約時報》21日引述消息人士，矽谷超級籌款人（bundler）在30分鐘內為她籌集逾100萬美元。

「超級籌款人」是指有大量財富和社會關係的人，比如公司高層、對沖基金老闆、明星或說客。他們利用個人關係網把大量小額捐款人湊在一起，短時間為候選人籌集到大量資金。

民主黨主要金主之一的索羅斯父子（George Soros and Alex Soros）已表態支持她。

▼索羅斯發文稱「現在是我們所有人為賀錦麗團結起來並擊敗特朗普（Donald Trump，又譯川普）的時候了。她是我們擁有最好、最合資格的候選人。美國夢萬歲。」

▼《澳洲金融評論》22日引述LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）稱，賀錦麗是「在對的時間出現對的人」。他之前已捐860萬美元支持拜登和賀錦麗參選。

根據20日聯邦選舉委員會收到的文件，特普及其新競選拍檔萬斯（JD Vance）有1.28億美元（約10億港元）在手。

很多捐款人認為，8月的民主黨全國代表大會期間，黨內最優秀、最具智慧的人都可以各抒己見，屆時將激起選民的熱情，也有最充足的時間對外展示民主黨的政策。賀錦麗如在選舉中勝出，很多捐贈者稱會很高興，但他們並不希望把提夠資格直接交到她手上。

2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

部份富豪捐款人雖已表態，但彭博社稱，他們不太可能左右民主黨下一步行動，這將取決於數十名民選民主黨籍官員和黨內官員。

對於如何推進民主黨確定新候選人的下一步的看法，將突顯民黨人和金主之間的分歧。

一些人認為，賀錦麗以外的其他候選人可能更有機會擊敗特朗普。部份支持者認為，如沒有一個競爭過程，而是讓賀錦麗直接獲得候選人資格，面子上不太好看。

2024年7月11日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡羅來納州舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

另一方面，很多民主黨領袖也承認，放棄這位黨內最高級的有色人種女性領導人會帶來一定的政治風險，因賀錦麗對女性和黑人這兩個民主黨關鍵選民群體有着強大吸引力。

彭博社與4名民主黨主要捐款者進行私下交談，他們希望舉行公開大會提名候選人，並稱如果直接把提名資格給了賀錦麗，那麼她選擇的競選搭檔將需要幫助民主黨在搖擺州取得勝利。