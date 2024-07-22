賀錦麗是檢控官而不是政客　夠資格應戰特朗普嗎？｜拜登退選後續

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選並為副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）背書之後不足12小時內，民主黨從國會進步派到拉丁裔黨團、從克林頓（Clinton）夫婦等黨內大老到索羅斯（Soros）父子等金主都迅速表態支持賀錦麗。拜登的選舉組織都開始更名以賀錦麗之名打頭陣，其高達9,600萬美元的競選籌款所得如無意外也將能轉由賀錦麗所用。

眾望所歸？

民主黨內其他潛在總統大熱門，如加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等人，都據報或公開宣布支持賀錦麗。

包括田納西、南／北卡羅來納兩州、新罕布什爾州、佛羅里達州等多個民主黨州份的黨代表團，都迅速開會決定支持賀錦麗。這些黨代表原來都按黨規承諾支持拜登，但在拜登退選後，他們就可以自由投票。如果賀錦麗獲得過半數黨代表支持，她在8月19日召開的民主黨全國代表大會（DNC）上（或此前的提早點票中）將能在第一輪投票中當選，排除其他競爭者。

然而，過去24日幕後操盤迫退拜登的民主黨四大元老，包括前總統奧巴馬（Barack Obama）、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、現任參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和現任眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries），都未有表態為賀錦麗背書。其中，奧巴馬和佩洛西似乎都屬意民主黨在未來不足四周時間內迅速舉行一場公開的小型初選，讓包括賀錦麗在內的潛在總統候選人「各自爬山」，憑自己的政治能力贏得總統提名，而非靠黨內領袖支持勝出。

雖然拜登退選後民主黨網上捐款破紀錄上升，全黨支持者突然看到了勝選曙光，但上述四人的「未表態」反映出黨內依然有不少人擔心賀錦麗並不足以擊敗特朗普。

不過，無論他們如何擔心，如果黨內沒有有力的候選人願意出頭挑戰獲拜登欽點的賀錦麗，公開的小型初選也就無從談起。目前，2020和2024年都有參加民主黨總統初選作「自我宣傳」的心靈勵志作家Marianne Williamson已經決定重投選舉；本年退休的76歲深紅西維珍尼亞州中間派聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）也傳聞有志競逐民主黨提名。

這些人物對賀錦麗的威脅非常有限。

可是，人們對賀錦麗的擔心並非空洞來風。

政治包袱

賀錦麗擔任副總統3年半以來建樹有限，拜登交託她負責的美墨邊境難民問題更是個不能解決的「爛攤子」，成為賀錦麗的重大政治包袱。拜登任內非法入境移民人數持續打破歷史紀錄，本年初達成的兩黨法案因為特朗普想要將邊境移民保留成競選議題而無疾而終，拜登到本年6月才動用法律基礎成疑的行政命令試圖為邊境難民申請人數設置上限。

本年退休的76歲深紅西維珍尼亞州中間派聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）也傳聞有志競逐民主黨提名。（Reuters）

移民問題，也就成為了特朗普攻擊拜登的最大議題。在「換登」運動如火如荼之際，共和黨也開始將賀錦麗包裝成「邊境沙皇」（border czar），以之向賀錦麗進行政治攻擊。

相較其他民主黨潛在總統人選，賀錦麗作為副總統，還要為拜登任內的各種施政失敗負責，不能以「與我無關」的「政治白紙」姿態上場。當中包括導致13名美軍死亡的阿富汗撤軍，以及到本年也未能完全平息的通脹問題。包括特朗普副手人選萬斯（J.D. Vance）在內的共和黨人已經以「拜登是最差總統，賀錦麗一直步步跟隨他」的宣傳展開攻勢。

而且，自6月27日總統辯論揭破拜登年老力弱「半條人命」以來，白宮官員和拜登近人也被廣泛批評一直欺瞞公眾，隱藏拜登的真實身體狀況。到拜登退選之前最後一刻還在為拜登辯解的賀錦麗，也洗脫不了此等罪名。

這3年半來，賀錦麗民望長期比拜登還要差，對上特朗普的勝算比拜登還要低。到了6月27日總統辯論之後，民主黨支持者大舉期望拜登退選，賀錦麗的民望才追上拜登。

根據7月7月至21日的四個全國民調，賀錦麗對上特朗普的支持度若非與拜登相同，就是稍高於拜登1至2個百分點，在其中一個民調中稍勝特朗普1個百分點，在另外三個落後1至3個百分點。

在罕有的各州民調（7月進行），賀錦麗在關鍵搖擺州賓多法尼亞和淺藍州維珍尼亞表現都較拜登為佳，比後者高1至2個百分點。

賀錦麗近來的民調表現大概是一個「兩弱相較」而得的結果。一方面，近月以來，作為虔誠天主教徒的拜登將宣傳保護婦女墮胎權的責任交給了賀錦麗，後者在此表現較為突出。另一方面，人們在總統辯論之後，看到賀錦麗至少能夠流暢地辯護民主黨、攻擊特朗普，當然也不能不將賀錦麗看高一線－－一個特朗普盟友向《華盛頓郵報》說明賀錦麗的「優勢」：「她真的能說話和競選。」

2024年7月14日，美國華府，拜登在特朗普遇刺後發表演講，賀錦麗站在他身後。（Reuters）

然而，賀錦麗在背景上和性格上都有重大弱點。

兩大弱點

其一，賀錦麗是亞裔後者，也是黑人，更是女性，她2021年上台時已經是美國史上首位亞裔、黑人或女性副總統。這樣歷史性背景，當然有助賀錦麗爭取少數族裔選票，而事實上她在此群體中的支持度也高於拜登，但她在白人選民的支持卻不及拜登。到底美國白人，以至近年愈來愈右傾的美國男性選民能否接受像賀錦麗這樣背景的人當總統，是一個重大疑問。

除此之外，拜登等7月下旬才退選，是美國歷史上最遲退選的爭取連任總統，也使賀錦麗變成了最遲正式參選的候選人，在強調種族和性別的美國政治之中，賀錦麗有沒有時間去說服美國人接受其背景，也是一個值得民主黨人擔心的地方。

賀錦麗的大笑，已變成特朗普的嘲弄對象之一。（Reuters）

其二，賀錦麗一直以來也不是個出色的政客，卻是一個頗為出色的檢控官，2009年更曾出版一本題為《聰明對付罪行》（Smart on Crime，暫譯）的書，作為其角逐加州檢察長（2011至2017年）的開端。直至今天，賀錦麗得到最多人讚揚的從政表現，也不是出自其副總統任內，而是她在任加州聯邦參議員期間（2017至2021年）在國會中對特朗普政府官員的檢控官式的法律質問。

但到她競選參議員以至2019年參加民主黨總統初選之後，特別是在2020年黑人佛洛伊德（George Floyd）被警員壓頸殺害之後，不談種族不公的對付罪行在民主黨內已沒有市場（按：在《聰明對付罪行》的205頁文字中，只有兩處提過種族問題），賀錦麗於是就把其檢控官的背景收藏起來。

賀錦麗在民主黨總統初選中，表現極差，甚至熬不到2020年的初選季度開始便要提前退選。後來，只不過因為佛洛伊德事件後，拜登承諾揀選黑人女性為副總統，賀錦麗才因為她的種族和性別背景而被選上。

賀錦麗2017年質問時任司法部長塞申斯（Jeff Sessions）：

根據《太西洋》雜誌（The Atlantic）的政治記者Elaina Plott Calabro的觀察，賀錦麗非常善於仔細討論政策，卻不懂得面向公眾作政治宣傳，而且她是個傳統民主黨的溫和派，不喜歡像今天流行的進步派一般打「身份政治」牌，以自己的種族和性別背景作招牌。Calabro稱，從她同賀錦麗的訪談之中，她發現賀錦麗其實更喜歡檢控官的工作，一談起檢控官身涯的往事就充滿生氣。

相較之下，要在一大群人面對泛泛其談如民主、氣候之類的大議題，而非細節，賀錦麗往往表現得不自在，像演戲一樣，也因此給人一種不貼地、不真切的感覺。因此，過去3年半以來，美國的政治觀察者普遍認為賀錦麗是一個「扶不起的阿斗」，只能是一個輕量級政客，擔當不起重任。

6月19日，在紀念黑奴解放的六月節（Juneteenth）白宮活動中，賀錦麗上台跳舞。（Reuters）

問題是，到了今天，民主黨錯誤接受了拜登爭取連任，而拜登又到了離大選不足4個月之時才接受現實退選，本來也是因時制宜才當上副總統的賀錦麗，如今就變成了民主黨總統提名的當然人選。賀錦麗不是英雄，卻得時勢造就。

賀錦麗有沒有能力應戰特朗普，就要看民主黨能否在拜登退選後將選舉重點重新變成對於特朗普的再一次公投，以及選民整體而言是否像2020年一樣那般不能接受特朗普。這個問題的答案在未來一兩周的各種民調中將會陸續得到解答。

如果民意依然對賀錦麗不利，而民主黨依然避免不了賀錦麗「自動」獲得總統提名的話，副總統人選誰屬將是最後轉機。