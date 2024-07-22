拜登退選，不是為國家利益犧牲自我

美國現任總統拜登（Joe Biden）宣佈將退出2024年總統競選後，有聲音認為立刻轉換了整個競選的核心話題：把理念之爭變成了一場道德比拼。《紐約時報》甚至第一時間發社論說，現在拜登已經做了特朗普永遠不會做的事情：他把國家的利益放在了自己的驕傲和野心之上。

事實上，拜登退選並不是站在道德高地的選擇，也不是把國家利益放在個人得失之上的選擇。拜登之所以退選，是因為民主黨高層背叛了他，是金主們背叛了他。當大勢已去，為了維護和留住最後的顏面，拜登退選了。

拜登退選是50多年來美國總統首次退出連任競選，上一次退出連任競選的是1968年大選的時任總統詹森。這絕對不是拜登如釋重負的輕鬆時刻，相反，這是他怒火中燒的羞恥時刻。

拜登在7月20日和21日致電了一些在電視競選廣告中為他背書的民主黨人。其中一些人對美國媒體透露，拜登的聲音裏「有些傷心，但更多的是憤怒」。不少媒體報道說，據相關人士透露，拜登感到孤獨、沮喪和憤怒，他覺得被盟友背叛了，他認為這些盟友在他需要的時候背叛了他。一位與拜登核心圈子有接觸的人士表示：「他真的氣壞了。」

拜登年老體力不濟。圖為美國總統拜登2024年7月11日在美國華盛頓舉行的北約75周年峰會舉行期間出席新聞發布會出醜。（Reuters）

如果有可能繼續競選，拜登不會選擇退選。拜登一開始就清楚自己年齡大了。6月27日的電視辯論是拜登一方主動發起的。撇開官方的競選辯論委員會，而採取了一個體制外的辯論場，並且還遠在兩黨大會都沒有召開之前進行大選辯論，本來就是個異乎尋常的舉動。拜登採取這一異乎乎尋常的動作是為了扭轉年老刻板印象。只是不湊巧，事情的發展超出了預期，展現出了拜登最為年老和脆弱的一面。

拜登電視辯論表現不佳只是導火索，特朗普被刺殺未遂事件之後，拜登和特朗普的民調差距越來越大。佩洛西、奧巴馬等民主黨大佬要求拜登退選是為了保住民主黨在大選季的整體利益。《紐約時報》稱，拜登認為佩洛西是民主黨內要求他退選的主要煽動者，而奧巴馬是幕後「操縱傀儡的大師」。為此，拜登私下裏曾痛罵奧巴馬。大佬幕後施壓、金主公開反對、搖擺州民調不佳，種種因素疊加之下，拜登不得不退選。

拜登退選，不是為了國家利益，甚至也不是為了民主黨的利益。如果有可能凌駕於前兩者之上，拜登不會放過這個機會。拜登是被逼無奈才選擇了退選。特朗普風頭無兩之際，民主黨高層的做法是為了捍衛民主黨的利益。即便無緣總統寶座，保住國會參眾兩院的席位數量也是重要的。這是一群政客用所謂的黨派利益犧牲了拜登的個人利益的結果。