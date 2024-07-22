拜登退選｜賀錦麗成接棒大熱　9大副手人選誰能勝出？

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）獲得拜登支持角逐黨內提名，隨即成為接棒大熱。美媒指，若賀錦麗獲得候選人提名，共9人有機會成為她的副手。



美媒《政治報》（Politico）7月21日引述多名消息人士列出潛在副手名單，有民主黨高層亦名列其中。以下是潛在副手人選名單：

賓州長夏皮羅（Josh Shapiro）

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）一同參觀費城雷丁市場。（Reuters）

夏皮羅現年51歲，自2023年起擔任賓州州長。夏皮羅自2017年起擔任賓州總檢察長。如果賀錦麗選擇夏皮羅，或許能夠在這個搖擺州獲得一些額外選票，如果民主黨想勝選，他們必須在賓州勝出。

北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）

2024年6月28日，北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）在羅利出席總統拜登的競選集會。（Reuters）

67歲的庫珀自2017年以來一直擔任北卡羅萊納州州長，由於任期限制而無法再次競逐連任。在此之前，他擔任該州總檢察長16年，並在北卡羅萊納州參議院和眾議院任職。

加州長紐瑟姆（Gavin Newsom）

2024年6月27日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在亞特蘭大出席首場總統辯論。（Reuters）

56歲的紐瑟姆一直都是總統拜登的支持者，自2019年起一直擔任加州州長。

作為賀錦麗的競選拍檔，紐瑟姆將面臨巨大的障礙，因為他們都來自加州。根據第12修正案，選舉人投票選總統和副總統，二人不能來自同一州份。因此，這意味着如果賀錦麗選擇紐瑟姆作為競選拍檔，他們必須放棄加州全部54張選舉人票。

密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）

美國密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

惠特默現年52歲，自2019年起擔任密歇根州長。自從她在2022年以近11%的優勢贏得州長競選以來，她一直被視為2028年競逐總統的潛在人選。

肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）

2019年12月10日，肯塔基州民主黨州長貝希爾（Andy Beshear）在肯塔基州法蘭克福舉行的宣誓就職儀式上講話。（Reuters）

46歲的貝希爾2019年當選肯塔基州長，在2023年11月以5%的優勢勝選連任，在這個傳統支持共和黨人的州份，民主黨人能夠勝選實屬不易。貝希爾自2015年也被選為該州的總檢察長。

伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）

2023年6月28日，伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）在芝加哥發表講話。（Reuters）

由於他在民主黨內的地位以及能夠自籌競選資金的能力，59歲的普里茨克被視為潛在的總統候選人。他的家族曾創立凱悅（Hyatt）酒店集團。普里茨克正擔任州長的第2個任期，他一直活躍於民主黨的籌款圈子。

馬里蘭州長穆爾（Wes Moore）

2024年7月3日，馬里蘭州長穆爾（Wes Moore）在華盛頓白宮與其他民主黨州長跟總統拜登會面後見記者。（Reuters）

現年45歲的穆爾2023年成為馬里蘭州的首名黑人州長，被廣泛視為未來白宮的候選人。穆爾還擁有亮麗的履歷，曾出書並成為《紐約時報》暢銷書作家、羅德學者、退伍軍人以及反貧困組織羅賓漢基金會的前CEO。

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）

圖為美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）2023年5月8日現身白宮南法院禮堂。（Reuters）

42歲的運輸部長布蒂吉格在他的支持者中被稱為「皮特市長」，即印第安納州南本德市前市長。他也是第一名進入總統內閣的公開同性戀者。布蒂吉格也是羅德學者，曾在阿富汗服役。

亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）

2024年4月9日，美國參議員凱利（Mark Kelly）在國會山見記者。（Reuters）

現年60歲的凱利，自2020年擔任阿利桑那州參議員，之前曾是美國宇航局（NASA）太空人和海軍戰鬥飛行員。4年前，他成為自1962年首位成為阿利桑那州參議員的民主黨人，他在2年後輕鬆勝選連任。