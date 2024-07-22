賀錦麗外交態度或延續拜登　料維持對華強硬

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選，並表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）角逐民主黨候選人。作為「欽定」的繼任者，若賀錦麗最終勝選總統，外界分析，她將在大多數領域遵循拜登的外交政策，對華或維持強硬態度。



對華政策或持續強硬

外交上主張遏制中國影響力

路透社7月21日報道，在中國問題上，賀錦麗長期以來一直將自己定位在華府兩黨的主流，認為美國需要對抗中國的影響力，特別是在亞洲的影響力。

圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2024年9月7日在印尼雅加達出席東盟峰會。（REUTERS）

賀錦麗2023年9月前往雅加達出席東盟（ASEAN）峰會期間，曾在訪問中批評中國試圖在南海議題上脅迫鄰國。

賀錦麗對台灣議題的態度或延續拜登，美媒《政治報》（Policio）21日報道，賀錦麗2022年9月曾強調：「美國將繼續支持台灣的自衛，這與我們的長期政策保持一致。」

貿易上旨在對華脫鈎「降低風險」

《政治報》指出，賀錦麗自2020年作為時任副總統候選人，她主張「去風險」的對華經貿政策，旨在減少西方經濟體對中國的依賴程度。她亦批特朗普政府對華政策，認為其損害美國經濟，沒有平衡雙邊關係。

2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

報道引述她2023年10月8日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時稱，「去風險」是要保障美國的利益，確保美方能主導經貿規則。