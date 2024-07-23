前檢察官vs重罪犯好戲待播：賀錦麗參選演說　狙擊特朗普火藥味濃

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布退選，副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）獲支持參選，有望與特朗普（Donald Trump）對決。她22日發表首場競選演講，談及自己和特朗普的履歷。專家分析指，前檢察官對戰重罪犯的「好戲」不日上映」，或會引起選民興趣。



賀錦麗演講中提及自己從事檢察官時經歷，稱自己曾打擊各種各樣的罪犯，並以此與因掩口費案罪成的特朗普做比較：「我了解特朗普（屬於哪種）類型，在競選中，我將自豪地用我的履歷與他的進行比較。」

特朗普一堆未了結的官員，勢將成為她和民主黨的目標，例如他被控在2016年大選前夕，涉嫌偽造商業文件以隱瞞向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供掩口費，紐約法院5月30日裁定特朗普34項罪名成立，他成為首位被判刑事罪成的前總統。

美媒分析指，她正琢磨入主白宮的競選策略，醞釀需要傳遞出的政治訊息。

霍士新聞22日引述德州萊斯大學（Rice University）歷史系教授、專研美國總統歷史學者布林克利（Douglas Brinkley）當日在哥倫比亞廣播公司（CBS）受訪時的分析，他指美國人並不了解賀錦麗，而賀錦麗對戰特朗普，二人履歷形似黑白兩道對決，將帶來一種檢察官起訴罪犯的既視感，或成為新看點。

路透社22日引述民主黨戰略家莫利諾（Rodell Mollineau）分析，「賀錦麗能利用多年的訴訟經驗，在輿論法庭上有效地指控特朗普」。

2024年5月7日，美國前總統特朗普（Donald Trump）為掩口費案再度出庭。（Reuters）

《紐約時報》指，民主黨希望賀錦麗能就特朗普得犯罪記錄進攻，賀錦麗提到，正值特朗普則被判犯有財務欺詐罪時、在喪失抵押品贖回權危機期間，她與「華爾街大銀行」展開較量。她還轟特朗普的醫療保障制度，形容特朗普將把社會保障和聯邦醫保「放在砧板上」，令醫療保健趨向「富人的特權」，而不是「每個美國人的權利」。

2024年7月22日，《時代》周刊在社交平台發布新封面，賀錦麗步入畫中，一人步出畫面，狀似拜登離場。（TIME@X）

特朗普團隊反擊

對於賀錦麗在演講中提及對特朗普的「優勢」，特朗普競選團隊發言人萊維特（ Karoline Leavitt）則回應：「她不僅需為過去4年中支持拜登政府那失敗的議程辯護，她還需要為自己在加州糟糕的犯罪記錄負責。」

特朗普團隊所指的是，賀錦麗過去4年在移民議題上引導拜登政強硬對待非法移民，但在後疫情時代，亞裔非法移民反而比拉美裔更多。這種現狀與她的預期有差距，不但未達成目標，反令情況更嚴峻，有可能令她的「功勞」虧空。