拜登退選｜佩洛西支持賀錦麗出選總統　奧巴馬及兩院領袖未表態

民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）7月22日發聲明，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為民主黨年總統候選人。不過，前總統奧巴馬（Barack Obama）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），以及眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries），仍未公開表態支持賀錦麗。



佩洛西在聲明中表示，其個人熱切支持賀錦麗，強調在政治上無容置疑，賀錦麗是非常精明的政治女性非常精明，佩洛西完全相信對方將帶領民主黨在 11 月取得勝利。

總統拜登（Joe Biden）7月21日於黨內要求退選壓力下，突然宣布不再競逐連任，並表示支持賀錦麗獲得黨提名為總統候選人。此前被指有份「逼宮」的佩洛西，21日肯定拜登退選的決定，但未表態支持賀錦麗接棒，引起各界猜測。

圖為2023年10月10日，眾議員佩洛西（Nancy Pelosi）前往出席民主黨黨團會議。（Reuters）

雖然民主黨全國委員會已有多個州的領導表態，稱支持賀錦麗獲得提名，但部份人敦促該黨放慢腳步。

一貫支持民主黨的彭博社創辧人彭博（Michael Bloomberg）也未表態支持賀錦麗，呼籲民主黨掌握情勢，特別是搖擺州份，以確定誰最有能力獲勝，強調這個決定太重要，不能倉促行事。