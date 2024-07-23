抗議歐爾班外交「和平之旅」　歐盟剝奪匈牙利2關鍵會議主辦權

對剛「當家」就訪問俄羅斯的匈牙利，歐盟的不滿還在延續。歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）當地時間7月22日宣布，計劃將8月原定由匈牙利主辦的歐盟外長和防長會議轉移至比利時布魯塞爾舉辦。



路透社和彭博社23日報道，博雷利是在22日參加完歐盟外長會議後公布上述消息，匈牙利原計劃在8月28至29日主辦一次外長會議，隨後舉辦一次防長會議。

圖為2023年11月17日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在約旦河西岸城市拉馬拉與巴勒斯坦自治政府總理什泰耶（Mohammed Shtayyeh）會面。（Reuters）

美媒形容，這是匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）試圖塑造歐盟外交政策議程的絕佳契機，也是外長西雅爾多（Peter Szijjarto）多大放異彩的機會。

但博雷利透露，歐盟成員國尚未就是否參加這兩次會議達成共識。他說，鑑於大多數歐盟國家希望向匈牙利發出信號，他選擇將兩次會議都轉移到布魯塞爾舉辦。

博雷利稱：「歐盟必須發出信號，哪怕僅是一個象徵訊號」，匈牙利必須為違背歐盟政策的舉動承受「一些正式後果」。他還稱，匈牙利應該給俄羅斯貼上「親戰」的標籤，而不是歐盟。

據與會官員的說法，許多歐盟國家外長在22日的會議中，直接向西雅爾多表示不滿，批評歐爾班訪問俄羅斯及赴美與美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會見。葡萄牙外長蘭熱爾（Paulo Rangel）稱，「這一點是非常明確，毫無疑問得到重申。」

2024年7月11日在社交媒體發布的照片，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）到訪美國佛羅里達州，與美國前總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）會面。（REUTERS）

自「接棒」歐盟輪值主席國，匈牙利在外交事務上頻頻展現雄心，歐爾班先後訪問烏克蘭、俄羅斯、中國，還在美國和特朗普會面，他將這一系列訪問稱為「和平使命」之旅。這卻讓部份歐盟領導人不斷「破防」，宣稱匈牙利並不代表歐盟，也並沒有得到歐盟的相關授權。

早在博雷利公布消息前，外媒就傳出博雷利將組織一場外交峰會，以抵制匈牙利同期主辦的外交事務會議。一名歐盟外交官表示：「如果高級代表（博雷利）當天組織召開正式的外交事務會議，部長們將無法前往布達佩斯。」

西雅爾多19日表示，他已經注意到有報道稱一些歐盟國家外長「試圖使用一些招數」，但這並不令人意外，因為博雷利過去5年來見證「歐洲外交政策最不成功的時期」。他直指博雷利此舉「令人遺憾」，也十分「幼稚」。

此前，一些歐盟成員國和歐盟委員會表示，在匈牙利擔任歐盟主席國期間，他們打算降低在匈牙利舉辦的部長級會議參與度。

2024年7月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）稱，匈牙利主辦的會議本應是該國在世界舞台上展示自己的一次盛會，對這一會議的抵制突顯歐盟國家對歐爾班的怠慢，為的是打擊歐爾班的風頭。

俄衛網22日報道，面對歐盟方面頻頻「下絆」，西雅爾多當日表示，歐盟外長理事會未提供任何證據表明，歐爾班涉嫌濫用歐盟輪值主席國職務並藉此行事，在烏克蘭和平倡議的框架下訪問俄羅斯。

本文獲《觀察者網》授權轉載

