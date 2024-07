俄烏戰爭｜王毅：匈牙利為和平奔走斡旋　發揮建設性作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月16日應約與匈牙利外長西雅爾多(Peter Szijjarto)通電話。王毅表示,匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)日前專程來華,習近平主席與他就事關和平的重要議題進行戰略溝通,彰顯了兩國領導人的互信和友誼,也體現了中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的高水平。王毅指出,匈牙利為尋求和平奔走斡旋,發揮了建設性作用。



中國-匈牙利關係:匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。(Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號)