俄烏戰爭｜王毅：匈牙利為和平奔走斡旋 發揮建設性作用
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅7月16日應約與匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）通電話。王毅表示，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）日前專程來華，習近平主席與他就事關和平的重要議題進行戰略溝通，彰顯了兩國領導人的互信和友誼，也體現了中匈新時代全天候全面戰略夥伴關係的高水平。王毅指出，匈牙利為尋求和平奔走斡旋，發揮了建設性作用。
西雅爾多在通話中介紹了對當前局勢，特別是烏克蘭危機的看法，以及匈方近期所作努力。他表示，中國是支持促進和平的重要力量，匈方願同中方攜手，防止衝突擴大升級，積累政治解決的條件。
王毅表示，中方認為當前最緊迫的事項、也是最現實的目標就是推動烏克蘭局勢盡快降溫。各方盡快就「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」達成共識，進而為實現停火、恢復和談創造條件。中方願同匈方一道，匯聚更多支持和平的力量，發出更多理性的聲音，推動局勢朝著政治解決的方向發展。
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