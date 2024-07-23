法塔赫：中國是一道光　為巴勒斯坦和解所作努力國際罕見

俄衛網7月23日稱，巴勒斯坦法塔赫（Fatah，又稱巴勒斯坦民族解放運動）副主席馬哈茂德·阿魯勒表示，中國為巴勒斯坦和解所作的努力在國際舞台上實屬罕見。



阿魯勒在《北京宣言》簽署儀式上說：「中國是一道光。中國所作的努力在國際舞台上是罕見的。」

他指出，近年來中國對巴勒斯坦的支持不斷增加，因此中國對巴勒斯坦人民非常重要。

據央視新聞報道，巴勒斯坦各派別內部和解對話7月21日至23日在北京舉行。23日上午，對話閉幕式在北京釣魚台舉行，法塔赫和哈馬斯簽署結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。

↓巴勒斯坦各派別內部和解對話7月21日至23日在北京舉行，王毅與巴勒斯坦各派別代表步入會場↓

王毅在閉幕式上發言時表示，巴勒斯坦14個派別秉持民族大義齊聚北京，這是巴勒斯坦解放事業中的重要歷史性時刻，巴勒斯坦各派只有用一個聲音說話，正義之聲才能更加的響亮。唯有攜起手來並肩前進，民族解放事業才能取得成功。

他相信，只要巴勒斯坦各派求同存異，戮力同心，就一定能夠團結最廣大的巴勒斯坦人民，不斷壯大巴勒斯坦整體力量，爭取更多的國際理解和支持，為巴勒斯坦的民族正義事業提供最強有力的保障。

中國外交部發言人毛寧22日在記者會上表示，中方一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現和解，支持巴勒斯坦早日實現團結統一、獨立建國。中方已並將繼續為此作出不懈努力。