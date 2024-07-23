圖阻BTS母企HYBE購SM娛樂 韓國Kakao創辦人金範洙涉操縱股價被捕
撰文：劉耀洋
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韓國Kakao集團創辦人金範洙（Kim Beom-su，音譯）因涉嫌在2023年收購SM娛樂公司（SM Entertainment）時操縱股價，7月23日遭檢方逮捕。他18日否認指控，表示真相終會被揭露。
韓聯社23日稱，檢方指控金範洙涉嫌在2023年2月收購過程中，將SM娛樂公司的股價抬升至競爭對手HYBE娛樂公司（Hybe Corporation）標購競價每股12萬韓圜（約675港元）以上，以阻止HYBE標購。
檢方懷疑，Kakao與私募基金公司Oneasia Partners合夥投入約2,400億韓圜（約13億港元），分553次高價購買SM娛樂公司的股票。而金範洙作為Kakao集團最高決策者，很可能事前已知悉有關操縱股價計劃，並予以批准。
首爾南部地方法院認為金範洙有毀滅證據和潛逃之虞，並在22日簽發逮捕令，以在20天的扣押期限內查清他是否有直接介入操縱股價。
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