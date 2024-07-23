王毅晤日本自民黨總務會長森山裕　稱中國非「前所未有戰略挑戰」

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月23日在北京會見日本自民黨總務會長森山裕。王毅強調，中日早已達成「互為合作夥伴，互不構成威脅」的共識，中方從來不是「前所未有的戰略挑戰」。



王毅對森山裕長期關心支持中日關係改善發展表示讚賞，稱中國家主席習近平與日本首相岸田文雄2023年11月在三藩市（San Francisco）舉行會晤，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙方指明努力方向。

2024年7月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見日本自民黨總務會長森山裕。（中國外交部網站）

王毅說，中日互為近鄰，相互支持、相互理解、相互幫助是鄰國正確相處之道，雙方應恪守中日四個政治文件的規定，加強對話、增進了解、加強合作。這既符合兩國人民利益，也有利於地區乃至世界的和平與發展。

王毅表示，中國共產黨二十屆三中全會剛剛閉幕，中方將進一步全面加快改革，構建高水平社會主義市場經濟體制，完善高水平對外開放機制體制，為日本的發展以及中日合作提供更多機遇。

王毅指，當今世界進入變亂交織的時期，中日作為亞洲和世界重要國家應同舟共濟，攜手構建人類命運共同體。期待森山裕及日本各界有識之士為此發揮積極作用，歡迎日本政治家包括年輕議員常來中國走走看看。

圖為2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子手持中日兩國國旗慶祝中華人民共和國成立70周年。（Getty）

王毅就福島核污染水排海、台灣問題等闡明中方立場和關切，指出核污染水排海事關人類健康、海洋環境和國際公共利益，當務之急是要建立長期國際監測機制，確保中方等利益攸關方全面有效參與。

王毅強調，台灣問題事關中日關係政治基礎，台灣海峽不是「政治秀場」。日本前首相田中角榮曾對前總理周恩來說「信為萬事之本」，日方應恪守中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。

2024年7月23日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見日本自民黨總務會長森山裕。（中國外交部網站）

森山裕對湖南等地發生洪澇災害表示慰問，表示時隔6年再次訪華，充分感受到中國的快速發展和經濟活力。願繼承和發揚老一輩政治家友好傳統，按照兩國領導人達成的重要共識，繼續加強對華交流、促進互利合作，推動兩國戰略互惠關係持續發展。