中國前駐日外交官：日本何以心理分裂？北京正「覬覦琉球」？

在美國總統候選人特朗普遭刺殺未遂震撼全美乃至全世界之前，美國國防部表示將首次在日本東北部青森縣的三澤基地部署48架F-35A隱形戰鬥機，以與其重要盟友日本加強地區威懾力。此外，美軍還將通過部署36架新型F-15戰鬥機取代48架即將退役的F-15戰鬥機來提升其在日本南部沖繩縣嘉手納基地的戰力。五角大樓表示，美國戰術飛機的現代化將在未來幾年內與日本政府密切協調進行，並稱此舉是進一步加強美日同盟和促進印太地區和平與穩定的努力的一部分。

美國在日本部署F-35A隱形戰鬥機，外界最直接的反應自然是台海問題。很多觀點認為，作為二戰戰敗國，受戰後國際政治秩序制約，日本一直缺乏戰略自主，因此在對華關係問題上，無法擺脱從屬美國的局面，導致中日關係始終從屬於日美關係。然而，在中國與美西方關係惡化的情況下，日本作為亞洲唯一的西方大國，從某種意義來說，是中國緩和與美西方關係最好的橋樑和管道。那麼，中國對中日關係抱有怎樣的想法？解開中日之間存在的誤判誤解，中國的方案又是什麼？近期在中國國際政治領域逐漸變得熱門的沖繩問題背後又存在着怎樣的考量？

日前，《香港01》帶着這些問題在九州大學大學院地球社會統合科學府舉辦國際問題研討會上採訪了中國國際問題研究所特聘研究員項昊宇。項昊宇曾任中國外交部亞洲司日本處副處長、中國駐日本大使館政治處雙邊組長等職，對中國外交、中日關係、日本外交等研究領域有豐富的實務經驗和獨到見解。他經常作為嘉賓參加國際政論節目，也在內地媒體發表國際關係相關文章。

中國國際問題研究所特聘研究員項昊宇在九州大學大學院地球社會統合科學府參加國際問題研討會。（受訪者供圖）

在中國對中日關係的看法上，項昊宇一開始便呈明看法。他認為，中日關係近年來起伏波折的根本原因是中日國力對比發生了變化。日本被中國超越，並處在國力衰退時期，這導致日本方面看待中國時，在心理上出現了失衡。中日力量對比的變化對於中日關係來說一種「結構性矛盾」，也是日本必須適應的歷史過程。目前來看，日本短時期內還難以很好的適應中日力量對比出現的變化。他認為，國與國之間的關係分為宏觀和微觀兩部分，目前，從國力對比上，中國顯然超過日本非常多，這是宏觀上的客觀事實，也是導致日本方面心理失衡的主因，而微觀上，比如國民收入水平、基層治理能力、社會保障體系等方面，中日之間依然存在很大差距，是日本方面依然存有「優越感」的部分。這也造成了日本人在看待中國人和中國問題時出現了心理層面的「分裂」。

項昊宇表示，日本媒體的對華連篇累牘的「負能量」報道也放大日本社會對中國認識的扭曲。日本國內形成的輿論壓力也往往綁架了執政黨和日本政府對華的戰略決策。選票至上的西方式民主下，很多政客不會從國家的利益出發看待日本與中國的關係，政治行為中往往充斥着選舉的算計。很多日本政客對華表達強硬也是為了迎合國內選民的需求。這些都導致中日誤解不斷加深。而中國在解決這一問題上做出的努力有目共睹，中方已經多次分批邀請日本青少年、普通民眾訪華交流，用「眼見為實」向日本和日本民眾展示真正的中國，給日本「心理適應的時間」。

近一段時間，中國與日本沖繩縣地方交流頻繁，不僅中方官員和學者頻繁造訪沖繩，包括縣知事和副知事在內沖繩縣地方政府官員先後訪華。中國與沖繩之間的互動意味着什麼，一時間日本輿論場議論紛紛。對於近期日本國內輿論關注的所謂北京「覬覦琉球」的問題，項昊宇認為，所謂「琉球問題」的產生是有其歷史根源的，日本不能迴避這段不光彩的侵略殖民歷史。

2023年7月4日，北京，沖繩縣知事玉城丹尼在琉球國墓地遺址前祭拜。7月3日，日本國際貿易促進協會會長河野洋平率團開始對中國進行為期四天的訪問。代表團一行共有80多名成員，其中包括沖繩縣知事玉城丹尼和日本企業代表。（視覺中國）

改革開放後，中日經貿交流活躍，然而近期，中日之間的此類活動卻逐漸冷卻。新冠疫情之後，日本方面頻頻呼籲中方重啟對日15天免簽，但始終不能如願。對此，項昊宇認為，由於中國與美西方關係緊張，中日的經貿人文交流也受到了衝擊，可以認為對日免簽問題是衝擊產生的一種結果。這種情況下，在符合兩國共同利益的前提下，中方接下來必然會用更加積極的態度推進對日免簽政策的重啟。

此外，項昊宇還回應了關於日本學者訪華時面臨所謂「逮捕風險」的憂慮，他表示，中國是法治國家，有關部門的行動會按照中國法律進行，所謂「恣意逮捕」是西方輿論和很多不了解中國的西方人士對中國的「揣測」，沒有任何依據。只要遵守中國相關法律，日本學者可以安心安全的在中國開展學術科研交流活動，中國一直歡迎包括日本學者在內的各國學者訪問中國。

旅日資深媒體人海鳴對本文亦有貢獻

