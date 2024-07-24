美民主黨易帥押對了？賀錦麗領先特朗普2個百分點　遭嘲曇花一現

路透社／益普索在7月22日至23日進行的最新民調顯示，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨候選人特朗普（Donald Trump）支持率相差2個百分點。這都在3%的誤差範圍內，顯示雙方差距不大，倘兩人對決，難料誰勝誰負。



這項民調於22日至23日進行，通過在線問卷對1,241美國人進行調查，其中包括1,018登記選民。這是在特朗普遇刺後正式接受共和黨提名成為總統參選人，以及拜登於21日宣布退選並支持賀錦麗後的最新民調結果。

此前另有兩項路透社／益普索的民調顯示，賀錦麗和特朗普在支持率之間的差距正在逐漸減小。路透社23日報道指，在15日至16日進行民調中顯示，倘由賀錦麗上陣迎戰特朗普，雙方支持率均為44％；而在1日和2日進行的民調，特朗普則領先1個百分點，均在誤差範圍之內。

2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份發表首個演說。（Reuters）

賀錦麗競選團隊稱她已獲足夠黨代表支持，鎖定民主黨的總統候選人提名。

特朗普競選團隊對於不利己方的民調結果一向稱之為「不實」，他們亦認為當前賀錦麗有「受歡迎度暫時上升」的情況，歸因於媒體大肆報道她參選的消息。

圖為2024年7月23日，美國威斯康星州（Wisconsin），賀錦麗在競選活動中發表演講，支持者熱烈回應。（Reuters）