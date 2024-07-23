民主黨擬用電子投票決定總統候選人　賀錦麗勢出線

美國民主黨7月22日為推舉黨內總統候選人列出規則，擬議在提名過程中使用電子投票，並設定參加爭奪的最低代表支持門檻。隨着副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）迅速爭取支持，這場競爭可能很快流於形式。



彭博社23日報道，根據民主黨領導人22日公布的一項提案，要想參加總統候選人的角逐，必須獲得至少300名代表的支持，來自任何一個州的代表數量不得超過50名，這樣才能列入電子投票，爭奪提名的人還需要提交正式的候選人聲明。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2024年7月22日在她位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的總統競選總部發表演說，她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）陪同在側。（REUTERS）

如果只有一位候選人達到這一標準，民主黨將直接進入公開的電子投票，那樣可能很快使賀錦麗正式成為提名人。目前為止已有1,350名代表告訴美媒的非官方統計，他們計劃支持賀錦麗，只有95人表示尚未決定。候選人需要在第一輪投票中獲得1,976名代表的支持，才能鎖定提名。

民主黨說，如果超過一名候選人達到300名代表的門檻，那麼投票前將有一段短短幾天的競選期。這項提案須在大會規則委員會24日下午開會時獲得通過。

2024年7月22日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）到訪特拉華州（Delaware）的競選總部。（Reuters）

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）在22日晚間與記者舉行的電話會議上說，該黨打算在8月7日之前敲定提名人，他說擬議規則「快速而公平」。這意味着民主黨在芝加哥召開全國代表大會（Democratic National Committee，DNC）之前，就已經確定總統候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

