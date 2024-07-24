尼泊爾飛機加德滿都機場墜毀　載19人僅機長生還　多名技工罹難

尼泊爾官員7月24日表示，一架小型飛機在尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）起飛期間墜毀起火。尼泊爾傳媒指，涉事航空公司為Saurya Airlines，機上載有19人，搜救人員在現場尋獲至少18具遺體。



機場官員證實尋獲18具遺體，只有機長獲救時仍然生還，正在醫院接受治療。

據官員指，機上19人為17名技工與2名機組人員，技工當時準備前往國內城市博克拉（Pokhara）維修另一架飛機。

央視2024年7月24日分別報道，一架飛機在尼泊爾加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）墜毀。（央視網站）

事件發生於當地時間24日中午，尼泊爾一架本土航空公司的飛機在加德滿都特里布萬機場一帶墜毀起火。機場暫時關閉。

2024年7月24日，尼泊爾一架飛機起飛期間墜毀，圖為事發現場（REUTERS）

《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報道，涉事航空公司為尼泊爾的Saurya Airlines，飛機在起飛時墜毀，航班原定前往另一國內城市博克拉（Pokhara），機上載有19人，包括機組人員。

2024年7月24日，尼泊爾一架飛機起飛期間墜毀，圖為事發現場 （NepaliArmyHQ via X/Handout via REUTERS）

現場圖片顯示，機場一帶冒出濃煙。

警方與消防員展開搜救行動，報道指，搜救人員尋獲至少18具遺體，另外把機長送往醫院治療。

尼泊爾被視為全球飛行高風險國家之一，尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號YT691的內陸機，2023年1月從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部博拉克（Pokhara）期間在塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀，機上72人全部罹難。