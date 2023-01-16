新聞背後｜30年以來27次致命空難　為何尼泊爾飛行意外頻生？

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號YT691的內陸機，於昨日（15日）從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往西部博拉克（Pokhara）期間，在塞蒂河峽谷（Seti river gorge）墜毀，機上72人全部罹難。事件令這個被稱為全球飛行風險最高國家之一的尼泊爾的航空交通安全再次受到關注，究竟是什麼原因讓這個南亞國家的飛機事故如何頻繁發生？



今次的墜機事故是尼泊爾過去30年來最嚴重的空難，據航空安全網的數據，這同時是該國歷史上第三嚴重的航空事故。有航空專家指出，惡劣天氣、低能見度、設備隱憂、多山地形等條件，均是導致尼泊爾成為航空交通「意外黑點」的主要原因。

首先，尼泊爾的山區天氣會隨時瞬間變化、能見度也因而很低，對航空飛行構成危險，該國也卻缺乏準確天氣預報的基建設施。其次是當地機場的跑道大多設於白雪茫茫的山峰之間，亦與道路隔絕，極為考驗機師飛行技術；惟該國民航機員缺乏訓練，飛機亦欠缺維修保養。根據尼泊爾民航局2019年的一份安全報告直言，該國的「惡劣地形」也是飛行員面臨的巨大挑戰的一部分。

尼泊爾是全球飛行風險最高國家之一，主要原因是惡劣天氣、低能見度、設備隱憂、多山地形。(Reuters)

人口逾3,000萬的尼泊爾，擁有世上最高14座山峰的其中8座，包括珠穆朗瑪峰。但這種地形很難從空中導航，特別是在惡劣天氣下，而且由於需要使用小型飛機進入該國更偏遠的山區，情況變得更糟。當地民航局的報告表示，由於這些挑戰，19個或以下座位的飛機更容易發生事故。

要數該國最危險的機場，一是首都加德滿都的機場，因這裏是全國的主要中轉樞紐，許多小型航班都會從該機場起飛、降落；另一個是位於尼泊爾東北部盧卡拉鎮（Lukla）的機場，該機場的跑道被稱為通往珠穆朗瑪峰的門戶，跑道位於群山之間的懸崖邊上，盡頭直接墜進萬丈深淵。

自2000年以來，尼泊爾的多宗空難事故至少造成309人死。(Reuters)

2000年來至少造成309人死

據印媒的報導，尼泊爾在過去30年間發生了約27宗致命的墜機事故，其中近10年發生了超過20宗；自2000年以來，至少有309人死於尼泊爾直升機失事或飛機空難。

近年的類似航空失事事故，包含有去年5月29日一架載有22人的Tara Air航班在山上墜毀、2019年2月27日載著該國旅遊部長的直升機墜毀釀7死的事故、2018年3月12日造成51人嚴重死傷的空難、2016年2月24、26日連續兩宗墜機、2010年兩宗因氣候惡劣墜毀的事故、2008年包括四名聯合國軍武監察員在內喪生的直升機墜毀意外等。

早於2015年，聯合國機構國際民用航空組織優先通過其航空安全實施援助夥伴關係幫助尼泊爾。國際民航組織於兩年後和尼泊爾宣佈建立夥伴關係以解決安全問題。雖然尼泊爾近年來在安全標準方面有所改進，惟挑戰依然不少，今次事故無疑再次響起了警號。