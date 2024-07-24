意媒：梅洛尼7月28至29日訪華　圖修補與中國關係

數個意大利媒體稱，該國總理梅洛尼預定7月底訪華，將與中國國家主席習近平與總理李強會面。它們指經貿是她此行主要議題，意在修補意大利不續簽「一帶一路」倡議備忘錄造成的裂痕，但她也需拿捏好分寸，避免向歐盟和美國發出錯誤訊息。



梅洛尼尚未正式公布月底訪華行程，但新華社下屬的中經社意大利文版稱，她預定在7月28至29日訪問北京，也可能去上海。

她此行盼與中國在電動汽車、再生能源、電動巴士等領域達成協議。

2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

意大利安莎通訊社（ANSA）23日報道，意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）證實，雙方政府已準備一份有關綠能技術與電動車領域的合作夥伴關係協議，希望能在梅洛尼訪京期間確定。

意大利多間媒體分析，她的這趟訪華之旅是一趟「修補關係」之旅，意大利2023年決定不續簽「一帶一路」倡議，對雙邊貿易雖無太大衝擊，中國對此有不滿。意大利盼透過與中國建立新的經貿夥伴關係，修補嫌隙。

圖為總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於2024年4月28日在佩斯卡拉（Pescara）舉行的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）會議上，向在場人士揮手。（Reuters）

Agenzia Nova於19日稱，她將與中國官方舉行商業論壇，隨後簽署各種利於雙邊經濟關係達到新平衡點的協議，或涵蓋電動車、綠能、教育、食物安全、環保等方面，其中最重要的是2024至2026年加強全球戰略夥伴關係行動計劃。意國希望中國取消對部份動物及農產品出口的限制。

報道內文分析，在談判簽署新的經貿夥伴關係文件過程，中國會希望納入「遵循『一帶一路』精神」內容，意大利則希望用「東西方文化絲路橋樑」之類的籠統描述，淡化政治色彩。面對如此意見分歧，未知雙方如何處理。

中國國務院總理李強2023年9月9日下午在印度新德里出席二十國集團峰會期間，與意大利總理梅洛尼舉行場邊會面。（Palazzo_Chigi Twitter/X）

《意大利商業報》（Affari Italiani）23日分析，意大利退出中國「一帶一路」倡議，仍是雙邊關係一道未癒合的傷口，但雙邊重要工業技術合作需要重新啟動。今年適逢中意簽署全面戰略夥伴關係協議20周年，意大利政府盼將此一協議轉型成未來主要對話平台。

該報也認為，中國希望新的兩國經貿夥伴文件加入「一帶一路精神」字樣，可能是想讓全世界認為，意大利其實仍附着在「一帶一路」倡議之下，意大利則並無此意。

部份意媒也「示警」，指梅洛尼領導的政黨在歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任選舉中投下反對票，被貼上與匈牙利主席歐爾班（Viktor Orban）一樣的極右派標籤。她訪華若伸出過多橄欖枝，或被反對派攻擊她，指是倒向「親中」與「疑歐」陣營，呼籲她行事要審慎。