意大利部長今起訪中國　不續簽「一帶一路」備忘錄以來首次

意大利商業與製造業部長烏爾索（Adolfo Urso）7月4日飛抵北京開始為期兩天正式訪華活動。意大利政府稱，此次訪問目的是「促進意中關係的平衡，為兩國開拓工業合作的新路徑奠定基礎」。



《德國之聲》指，一名負責商貿製造的部長在歐洲對中國電動汽車開始徵收臨時關稅的敏感時刻訪華，除了為總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪華打前站之外，被普遍認為將重點與中方討論雙方關注的綠色技術和電動汽車領域的工業合作關係。

意大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 領導意大利兄弟黨在歐洲議會中獲勝。（REUTERS）

2024年2月24日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際抵達基輔火車站。（Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS）

根據意大利政府網站，在兩天訪問時間裏，烏爾索將與中國工業和信息化部部長金壯龍會面，並與重要的工業參與者舉行多次會議，包括中城工業集團董事長顧一峰；奇瑞汽車公司總裁尹同躍；明陽集團黨委書記、董事長張傳衛；濰柴總裁譚旭光和江淮公司的負責人。

據介紹，在諸多意大利新政府要員中，烏爾索對中國非常了解。他自2001年起就多次訪問中國，致力於推動意中商貿往來。近月來，這名部長還在羅馬接待數十間中國公司，包括奇瑞、東風汽車、慈工。

意大利2023年決定不續簽「一帶一路」備忘錄，這是此後意大利首次有部長訪華。