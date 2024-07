意大利部長今起訪中國　不續簽「一帶一路」備忘錄以來首次

意大利商業與製造業部長烏爾索(Adolfo Urso)7月4日飛抵北京開始為期兩天正式訪華活動。意大利政府稱,此次訪問目的是「促進意中關係的平衡,為兩國開拓工業合作的新路徑奠定基礎」。



《德國之聲》指,一名負責商貿製造的部長在歐洲對中國電動汽車開始徵收臨時關稅的敏感時刻訪華,除了為總理梅洛尼(Giorgia Meloni)訪華打前站之外,被普遍認為將重點與中方討論雙方關注的綠色技術和電動汽車領域的工業合作關係。

2024年2月24日,意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際抵達基輔火車站。(Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS)