意大利部長為梅洛尼訪中國鋪路　專家：尋既要又要平衡點

意大利商業與製造業部長烏爾索(Adolfo Urso)7月4日飛抵北京開始為期兩天正式訪華活動。意大利政府稱,此次訪問目的是「促進意中關係的平衡,為兩國開拓工業合作的新路徑奠定基礎」。



《德國之聲》指,負責商貿製造的部長在歐洲對中國電動汽車開始徵收臨時關稅的敏感時刻訪華,除為總理梅洛尼(Giorgia Meloni)訪華鋪路外,這也被普遍認為將他重點與中方討論雙方關注的綠色技術和電動汽車領域的工業合作關係。

意大利媒體稱梅洛尼預計7月底將率領政商代表團訪華,烏爾索訪華則被視為為梅洛尼鋪路。意大利著名漢學家、前任駐華使館文化參贊郗仕(Francesco Sisci)在接受採訪時分析稱,改善兩國關係,加強商貿往來,並找到一個新的平衡,無疑是這次梅洛尼總理訪華的主要目的。

郗仕說,與德國和法國差不多,儘管意大利在俄烏戰爭、貿易赤字和知識產權等問題上對中國有很多不滿,但還都繼續希望能在雙邊關係中找到一個既要也要的平衡點,即一方面希望中方理解意大利作為北約成員國和歐盟成員國在烏克蘭戰爭以及台海和平問題上必須擁有的基本立場和應盡義務,另外一方面也會在退出一帶一路之後爭取改善雙邊貿易環境,力爭吸引中國投資和增進貿易,減少貿易赤字,特別是促進和保障意大利葡萄酒和農副產品的出口等。

2024年2月24日,意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在俄羅斯入侵烏克蘭兩週年之際抵達基輔火車站。(Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS)