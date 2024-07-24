以色列總理訪美國赴國會演說　將分別晤拜登賀錦麗特朗普

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月22日飛抵華盛頓，將於24日在美國國會聯席會議上發表講話。他亦計劃與總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）以及前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。



半島電視台（Al Jazeera）23日報道，內塔尼亞胡24日會在國會聯席會議上發表演說，這是他第4次在美國國會發表講話。

分析人士表示，內塔尼亞胡在國會發表演說時關注幾個受眾群：首先是他國內的極右執政聯盟盟友，這是他政治生存的關鍵；其次是拜登政府，內塔尼亞胡仍須在拜登剩餘6個月任期內，依靠其獲得外交和軍事支持；還有共和黨人，如果特朗普在11月勝選，共和黨將會成為內塔尼亞胡未來的重要依靠對象。

2024年6月18日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席活動時發表講話。（Reuters）

預計內塔尼亞胡將重點協調以色列和美國對中東動盪局勢的反應，加沙戰爭蔓延到更廣泛的地區衝突的風險愈來愈大。

白宮24日也發表聲明指，內塔尼亞胡25日會在華盛頓分別會見拜登與賀錦麗。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

自拜登21日宣布退選後，內塔尼亞胡將成為首位與拜登會面的外國領導人。賀錦麗並不會出席內塔尼亞胡23日在國會發表的演說。

在與拜登會面後，內塔尼亞胡26日將前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會談。