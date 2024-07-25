波音Starbucks等美企高層組團訪華　中國：各界高度關注三中全會

中國外交部7月24日的例行記者會上，有傳媒問到由波音、高盛、星巴克（Starbucks）等重量級美國企業負責人組成的代表團正在訪華，詢問中方回應，中國外交部回應指，各國各界人士都高度關注中國共產黨二十屆三中全會擘劃的中國改革開放新藍圖。



在例行記者會上，有記者稱關注到由波音、高盛、星巴克、和睦家等重量級美國企業負責人組成的代表團正在訪華，中國外長王毅、副總理何立峰分別同他們會見，美國企業家們表示歡迎中共二十屆三中全會釋放進一步全面加深改革的重要訊號。

2024年7月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

毛寧回應表示，各國各界人士都高度關注中國共產黨二十屆三中全會擘劃的中國改革開放新藍圖，此次全會向世界釋放新時代中國堅定不移高舉改革開放旗幟的強烈訊號。

她稱全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出300多項重要改革舉措，對進一步全面加深改革、推進中國式現代化作出系統部署，相信這些改革舉措的落實，將不斷完善各方面體制機制，破除各種障礙，源源不斷為中國式現代化激發活力、增添動力，也為中國同世界各國加深互利合作、實現共同發展提供更多新機遇。