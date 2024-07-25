G20財長會議｜聯合公報草案：全球經濟軟着陸機會持續提升

二十國集團（G20）財長會議的聯合公報草案稱，全球經濟軟着陸的機會不斷提高。



G20財長及央行行長會議本週在巴西里約熱內盧召開。路透社週二（7月23日）取得的一份公報草案顯示，儘管仍然存在諸多挑戰，G20財長和央行行長對全球經濟軟着陸的可能性越來越感到鼓舞，「全球許多地區的經濟活動已證實比預期更強勁，但各國復甦力度不均衡，加劇了全球經濟表現差參不齊的風險」。

公報草案指出，衝突升級、經濟碎片化和通脹居高不下等下行風險，可能導致利率長期維持高位，而全球經濟前景面臨的風險，總體仍然保持平衡，上行風險包括通脹放緩的速度快於預期以及科技創新。

公報草案也警告，「氣候變化……可能顯著加劇不平等構成的挑戰」，特別是「多個中低收入國家」陷入債務困境。

草案也強化呼籲國際貨幣基金組織（IMF）進行改革的措辭，指出IMF的「份額調整是緊迫和重要的，以便能更好反映成員國在世界經濟中的相對地位」。

有關抗拒保護主義的呼籲，內容與巴西今年2月作為主席國發佈的總結幾乎沒有更動，只不過這回在公報草案中，這一部分被劃分做出來，獨立成段。

草案也沒有明確提及俄烏戰爭和以哈衝突，以避免俄羅斯與主要西方國家意見分歧，導致2月G20財長會議公報難產的情況再度上演。知情人士說，大會仍在磋商公報內容，可能會有所調整。

巴西G20金融軌道協調員羅西托（Tatiana Rosito）對媒體說，她堅信G20將能就一份廣泛的聯合聲明達成共識。她也透露，巴西將就地緣政治課題發佈主席國聲明，這些課題將留待接下來的G20會議進行討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

