特朗普曾揚言對華加徵60%關稅　瑞銀：中國經濟增長率將減半

瑞銀集團（UBS）的最新研究顯示，如果美國對所有中國輸美商品徵收60%的新關稅，將導致中國經濟的年增長率減半以上。這凸顯出美國前總統特朗普重新入主白宮對北京方面構成的風險。



根據彭博社，今年早些時候有報道稱，特朗普正在考慮對中國進口商品徵收60%的統一關稅。瑞銀經濟師星期一（7月15日）發布的一份報告顯示，如果該情況發生，中國接下來的年度國內生產總值（GDP）將下降2.5個百分點。

繼2023年經濟增長5.2%之後，北京今年力爭實現5%左右的增長。

瑞銀的預測是基於這個假設：部分貿易通過第三國轉移，中國不會報復，其他國家也不會跟隨美國一起對中國產品徵收關稅。瑞銀經濟師在報告中寫道，對經濟增長的拖累中，一半將來自出口下滑，其餘則來自消費和投資受到的打擊。

瑞銀首席中國經濟師汪濤等人說，隨着時間推移，通過經由其他經濟體更多的出口和生產，有助於減少美國關稅上漲的影響，但其他國家也存在提高對中國進口產品關稅的風險。

出口是中國經濟今年強勁的增長動力，迄今為止淨出口佔經濟擴張的14%，上個月的貿易順差也升至創紀錄水平；但卻引發了貿易伙伴的抱怨，越來越多的國家徵收關稅或考慮採取措施應對。

2024年7月16日，美國密爾沃基，特朗普出席共和黨大會第二日活動。（Reuters）

瑞銀預計，中國2025年的經濟將增長4.6%，2026年將增長4.2%。該銀行也估計，縱使出台一些刺激政策以反制任何關稅造成的影響，這兩年的增長率也可能降至3%。

瑞銀報告稱，政府可能採取財政措施和寬鬆的貨幣政策來減輕關稅大幅上調的影響，而相關資金可能來自特別國債的發行。經濟師在報告寫道，中國央行可能會讓人民幣貶值5%至10%。