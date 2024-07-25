特朗普副手首場競選演講尷尬爆　汽水「雪櫃冷笑話」低到只得1分

一向被認為能夠在競選辯論環節為特朗普助力的共和黨「當紅炸子雞」——萬斯（J.D. Vance），出乎意料地在自己的首次個人競選活動上「露了怯」。他在演講中似乎講了一個失敗的笑話，這段被一些美國網民評價為「尷尬到腳趾摳地」的演講「翻車」視頻片段，正在社交媒體上瘋傳，引來諸多嘲諷聲。



綜合美國《人物》雜誌（People）網站、美媒7月23日報道，萬斯22日前往俄亥俄州米德爾敦市，在自己的高中母校進行了一場圍繞工人選民展開的競選演講。報道稱，萬斯大打文化戰，試圖與老鄉們一起回憶往事。

2024年7月20日，美國共和黨副總統候選人，參議員萬斯（J.D. Vance）在密歇根州與總統候選人特朗普（Donald Trump，不在圖中）首次一同參加的競選集會上發表演說。（Reuters）

在吐槽民主黨會給任何事都扣上「種族主義」的帽子時，他說道：「我昨天喝了一杯無糖『激浪』汽水（Diet Mountain Dew），今天又喝了一杯，我肯定他們也會說這是種族主義。」現場只響起了零星的笑聲，萬斯自己笑得前仰後合，還不忘給自己挽尊，「在前排講笑話，你們（觀眾）可能聽不到。」

《大西洋月刊》介紹，「激浪」是一種與阿帕拉契地區（Appalachians）緊密相關的檸檬汽水，深受美國底層白人的喜愛，「激浪嘴」（Mountain Dew Mouth）更用來特指阿帕拉契地區因過量軟飲料攝入導致的嚴重口腔問題。文章認為，萬斯試圖用這個阿帕拉契地區的「象徵」，以拉攏美國貧窮白人群體。

而據《新共和》雜誌網站報道，類似的尷尬場面，在當晚這場40分鐘的演講中比比皆是。

「觀眾們發出了禮貌的笑聲。」《新共和》雜誌網站在文中稱，即便被視作「家鄉英雄」，萬斯仍然在米德爾敦經歷了極其尷尬的時刻，「在他那昏昏欲睡的演講活動中，萬斯奇怪的、反覺醒的包袱沒抖成功。」

圖為2024年7月22日，俄亥俄州米德爾頓，共和黨副總統候選人萬斯在家鄉發表競選演講。（Reuters）

文章嘲諷道，萬斯的笑話不夠給力，聽起來更像是在偷懶，想在文化戰爭中撈點好處。而這還不是萬斯在台上唯一令人尷尬的時刻，「在長達40分鐘的演講中，雖然笑聲不斷，但大部份笑聲似乎都來自萬斯他自己。」

《新共和》提到，萬斯在演講中還開了現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的玩笑，她剛剛頂替退選的拜登，成為民主黨新任總統候選人。

「有人（之前）告訴我，我將與賀錦麗辯論。現在，特朗普（Donald Trump）將要和她辯論了？說實話，我有點生氣。」在人群中對賀錦麗發出噓聲後，萬斯仿佛一下子失去了思路，結結巴巴地不知想說什麼，還突然沒頭沒腦地尬笑起來。

這讓曾被特朗普銳評「傻笑似傻瓜」的賀錦麗逮到了反擊之處。賀錦麗競選團隊總部賬號「KamalaHQ」迅速轉發了萬斯「汽水笑話」的片段，嘲諷這段演講「令人尷尬」，並稱連共和黨喉舌霍士新聞都不忍直視萬斯的胡言亂語，中途切斷了他的講話直播。

2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。（Reuters）2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（Reuters）

《野獸日報》（The Daily Beast，又譯《每日野獸》）對此揶揄稱，賀錦麗似乎把特朗普給她取的綽號，用到萬斯頭上去了。在特朗普攻擊她是「大笑卡瑪拉」（The Laughing Kamala）之際，賀錦麗競選團隊稱萬斯笑聲「尷尬」的諷刺尤為醒目。

萬斯和共和黨方面暫未就這一爭議演講內容做出回應。23日，前共和黨顧問麥金農（Mark McKinnon）在參加CNN晨間節目時，談及萬斯的「汽水笑話」時倍感擔憂，認為他的話疏遠了潛在支持者，縮小了共和黨的影響力，「是的，真的很尷尬，非常的尷尬。」

麥金農自嘲他看到這段影片時，那種尷尬的場面讓他好似患有「創傷後壓力症候群」（PTSD）：他回憶起了另一名共和黨人——傑布・布殊（Jeb Bush），這人在2016年參加競選時發表長篇大論後冷場，只能「禮貌又憤怒」地請觀眾為他的「精彩言論」鼓掌，實屬「史詩級」尷尬場面。

他認為，賀錦麗很有可能贏得2024年美國總統大選，並將其稱為一隻「被低估的股票」。

麥金農指出，萬斯是特朗普競選團隊在他們都以為拜登（Joe Biden）會是民主黨總統候選人時選出的人，那個時候他們認為自己的處境很好，可以加倍下注，去挑選一個在MAGA基礎選民中非常受歡迎的人，「但萬斯沒有增加其他選民，他根本沒有擴大支持者陣營。」

綜合美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普競選團隊看中了萬斯在中西部工業地區的成長經歷，將其作為拜登在2020年翻盤的三個關鍵州賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州的賣點，然而現在拜登退選了。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在頓白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（Evan Vucci/Pool via REUTERS）

在一片吐槽聲中，《大西洋月刊》的解讀則認為，萬斯的「汽水笑話」看起來似乎有些莫名其妙，其實背後暗含着美國農村白人歷史的象徵意義。

「就像20世紀中期，可口可樂和百事可樂分別被消費者視為『白人』和『黑人』飲料。現在，儘管所有種族的人都會喝雪碧，但雪碧有時會被認為是黑人汽水。Dr. Brown's汽水起源於紐約的猶太人熟食店。La Croix氣泡水則對應的是中產階級、沿海精英群體。」《大西洋月刊》介紹稱，同樣的，萬斯說的激浪汽水其實究其源頭，就與阿帕拉契地區緊密相關。

在1964年被百事公司買下品牌權前，「激浪」一詞在阿帕拉契地區就世代相傳，在地方俚語裏其實指的是「自釀烈酒」的意思。成為國際性品牌後，這款汽水也在阿拉巴馬州至西弗吉尼亞州的所謂「激浪地帶」最受歡迎。最早的時候，連激浪的玻璃瓶身都印着鄉下人的形象，上頭還寫着「它會搔動你的內臟」的口號，80年代末期推出的廣告也是一股鄉村口音。

而喜歡這種所謂「鄉下人的飲料」，有時會遭到嘲笑。文章以肯塔基州人貝爾德（Sarah Baird）於2015年在雜誌撰文中提到的故事為例，當時她寫道：「當我搬離家鄉時，我清楚地意識到，我應該為喜歡喝激浪感到羞恥。」

《大西洋月刊》認為，萬斯在演講中提到激浪，本質上還是在強化自己「鄉下人」的出身，以拉攏貧窮白人選民。「萬斯明白激浪是阿帕拉契的象徵，而阿帕拉契是美國白人貧困、絕望和毒癮的寄居地，他用激浪代表這種絕望以及隨之而來的偏見的象徵。這麼做是為了吸引美國的弱勢群體，他們可能會覺得國家已經拋棄了他們，而選擇幫助其他同樣弱勢的非白人群體。他把喝激浪的羞恥感變成了階級和種族仇恨的根源。」

不過，對於萬斯一直打着「底層白人代言人」的旗號，也不乏一些不滿聲音。尤其在「汽水笑話」之後，民主黨人、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）22日晚在做客CNN節目時，就怒斥萬斯是「偽君子」、「大騙子」。

他認為，無論是8年前讓萬斯一夜成名的自傳《鄉下人的悲歌》，還是現在的「汽水笑話」，都是一種消費阿帕拉契人的行為。

據萬斯在書中自述，在搬到俄亥俄州以前，他的外祖父母其實住在肯塔基州的阿帕拉契地區東部小鎮。他也更認同阿帕拉契山脈是他的根，並在書中回憶了阿帕拉契民眾從支持民主黨到支持共和黨的轉變。

但在貝希爾看來，他並不認同萬斯是「自家人」。「奇怪的是，他（萬斯）今天拿種族主義開玩笑，然後又提起無糖激浪汽水。誰會喝無糖激浪？但說正經的，他不是本地人，他不是肯塔基州人。這個人可能只會在夏天來一段時間，參加婚禮或葬禮之類的。」

「然後他聲稱自己來自肯塔基州東部，寫了一本有關肯塔基州的書，從我們的人民身上牟利。我尤其為東部的人民感到憤怒，這些勤勞的煤礦工人為工業革命提供了動力。他（卻在書中）說他們懶惰，還表現得好像他了解我們的文化，他（說他）是我們中的一員。他不是。這個傢伙是一個去了矽谷，想成為『Every Man』的人」，貝希爾大加鞭撻道。

值得一提的是，近來諸多美媒爆出，今年46歲的貝希爾，同時也是賀錦麗競選團隊正在考慮的四名潛在競選搭檔之一。去年他在共和黨佔據絕對優勢的肯塔基州實現連任，強勢進入公眾視野。

2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份發表首個演說。（Reuters）

美媒分析認為，貝希爾對醫療保健和教育的關注，尤其對墮胎權的支持，將為賀錦麗「添色」不少。如果選擇貝希爾，就能把他的全部政治優勢帶到選票上，他不僅是在保守州靠支持墮胎權大勝的南方民主黨人，也將是民主黨完成代際轉換的標誌。

當天早些時候，他表態支持賀錦麗。對於成為賀錦麗競選夥伴的可能性，他也在NBC訪談中表達了開放態度。

本文獲《觀察者網》授權轉載

