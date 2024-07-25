特朗普遇刺｜FBI局長：槍手上網查甘迺迪遇弒案

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遭槍擊案，已被擊斃的20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）動機仍然成謎。聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）24日表示，槍手在犯案前曾搜查前總統甘迺迪（John F. Kennedy）被刺殺的資料，且已報名參加特朗普當日在賓州巴特勒（Butler）的競選集會。



案前約一週「非常關注特朗普」

克里斯托弗．雷出席眾議院司法委員會的聽證會，透露槍擊案的新細節，包括FBI調查槍手的電子設備及帳戶紀錄，發現他約從7月6日左右開始，「變得非常關注特朗普和他的集會」，並曾於Google搜索「奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald，又譯奧斯華）距離甘迺迪有多遠？」

奧斯瓦爾德是前海軍陸戰隊成員，也是1963年刺殺時任總統甘迺迪的槍手，藏身高樓向甘迺迪的車隊開槍，甘迺迪頭部中彈亡。

加密程式與少數聯絡人通訊

克里斯托弗．雷又指出，目前尚未有任何資料，能顯示克魯克斯的犯案動機。而當局解鎖槍手的手機後發現， 他使用加密的應用程式進行通訊，但其聯絡人名單非常短。

FBI尚未發現任何證據，顯示槍手在國內外有其他共犯，但「高度關注」他在案發前曾否與他人接觸。當局仍在採取法律程序，以獲取與槍手其他帳戶的訪問權限，也正在調查他的其他電子設備。

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案前以無人機偵測集會場地

調查人員事後在槍手的車上發現無人機，查出他在特朗普競選集會舉行前2小時，曾以無人機靠近集會地點。

此外，當局發現3件「相對簡陋」的爆炸裝置：兩件來自克魯克斯的車輛，另一件來自他的住所。克魯克斯有一個發射器，可以遙距引爆這些裝置，但車上炸彈的接收器當時被關閉。

備遙控炸彈及家藏14槍

而在克魯克斯開槍的屋頂上，共發現8個彈殼。FBI發現他使用可折疊的槍托，以減低被觀察到的機會。另外，調查人員在其家中查獲與槍手及家人有關的槍支，克里斯托弗．雷說：「我認為房內總共有14支槍。」