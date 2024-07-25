英國婦伏屍床上　夫慟哭報案　警憑智能手錶一個數據拘捕人渣老公

英國劍橋郡（Cambridgeshire）一名47歲的貸款經紀哈蒙德（Robert Hammond）2023年10月29日報案，稱發現妻子沒了呼吸。他在報案電話讓人覺得他焦急非常、聲淚俱下，豈料最終難逃法網。警方檢查他案發時配戴的智能手錶數據，發現他作偽證圖誤導警方調查，最終將他繩之於法。



圖為2024年7月17日，英國警方在社交平台發布的相片，圖為被害人希安（Sian Hammond，暫譯）。（X@CambsCops）

這宗殺妻案發生在2023年10月29日，法院2024年7月23日判他謀殺罪名成立，判處終身監禁。終身監禁的最短刑期為24年。

哈蒙德被捕後供稱，2023年10月29日晚他與希安發生性行為後，她在樓上睡覺，他則獨自下樓。他後來返回房間，發現妻子沒有呼吸，隨即打電話報警，聲稱妻子倒在床上死亡。

他稱在報案前30分鐘，還看見妻子好好的。報案電話錄音顯顯示，他被指示對妻子進行心肺復甦法（CPR），還狀似非常焦急的說：「她從不趴着睡的；她一動不動；我一直在不停叫喚她。」

當時到場進行救援的救護員供稱，沒人曾對女子做過CPR。

圖為2024年7月17日，英國警方在社交平台發布的相片，圖為殺妻疑犯哈蒙德（Robert Hammond，暫譯）。（X@CambsCops）

手錶驚揭心率異常

警方2023年11月3日通過驗屍報告發現死因——希安遭人勒斃。警方亦發現哈蒙德佩戴的智能手錶數據異常，其顯示他的心律在10月29日晚11時56分至30日凌晨12點19分之間異常飆高，但後來手錶疑被取下，停止紀錄數據。

檢方稱，哈蒙德聲稱他在這段時間躺在沙發上看電視，但他當時明顯在進行持續性的體力活動。此外，希安過世時，哈蒙德經營一間名為Hammond Mortgage Services的公司，負債約30萬英鎊（約301萬港元）。哈蒙德11月3日與債務經紀人交談，其中透露自己將獲得保險賠償金，以便更快償還債務。

警方引述調查表示，哈蒙德試圖通過編造謊言掩蓋殺妻事實，旨在拿到妻子的保險賠償金去償還公司債務。