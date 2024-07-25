英國王室｜哈里王子：決定控告小報是與家人決裂的關鍵
撰文：蕭通
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英國哈里王子（Prince Harry）向媒體表示，他決定控告小報侵犯私隱，是導致他與家人關係出現裂痕的主要因素，承認其決定在王室內部出現分歧，慨嘆未能整個家庭共同行動。但他認為要向外界展示真相，並形容為使命。
控媒體竊聽案去年勝訴
哈里王子接受英國ITV的紀錄片《Tabloids on Trial》訪問。在預告內容中，哈里指英國王室一直未與媒體對抗，令他感到失望。他稱父親、現任英王查理斯三世（King Charles III）曾表示，對抗傳媒是「自殺式任務」。
2023年12月，哈里在針對鏡報集團的竊聽案中勝訴，並贏得數十萬英鎊的損害賠償。高等法院法官裁定，該集團屬下報章1996年到2011年間，對哈里及其他人進行電話竊聽，以及非法收集資訊，並且從1998年開始「廣泛且習以為常」。
首位出庭作證英國王室成員
這宗案件纏訟4年，令哈里成為130年來，首位上庭作證的英國王室成員。他認為，此案是導致他與家人決裂的重要原因。他在紀錄片中稱，法院的裁決證明其正確性，「這顯然是一次巨大的勝利。」這也是案件結束以來，他首次作出評論。
哈里也談及母親、已故王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales），稱相信她是電話竊聽的早期受害者。不過，此說法從未在法庭上得到證實。
批評王室拒絕抵抗縱容媒體
哈里也曾在其回憶錄《Spare》中表示，認為王室透過坐視竊密行為縱容媒體，自己受到連帶損害。他在書中表示，為父親未與媒體抗爭感到沮喪，稱「那些把〔查理斯〕描繪成小丑的劣質混蛋」，正在折磨和欺凌他和他的妻子梅根（Meghan Markle）。
紀錄片將於7月25日播出，該節目還採訪了其他名人，包括影星曉格蘭特（Hugh Grant）、女歌手Charlotte Church，及前國腳加斯居尼（Paul Gascoigne），討論媒體侵犯私隱問題。
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