波音與美國司法部確定認罪協議細節　認犯欺詐罪

美國司法部與波音（Boeing Company）確定新的認罪協議細節。路透社7月25日引一份法庭文件報道稱，公司承認犯有欺詐罪，這是與美國司法部達成協議的一部份，並同意支付2.436億美元（約19億港元）的罰款。



路透社7月24日稱，美國司法部在文件中，就2018年和2019年兩起波音737 MAX型客機空難事故與波音確定新的認罪協議細節。其中，737 MAX空難的死者家屬可在一週之內向法官提出異議，法官將決定是否接受協議，並確定波音是否需要向受害者親屬進行賠償。此外，波音董事會必須在宣判後4個月內與受害者家屬及其法律代表舉行會議。

波音24日證實，已向司法部提交一份詳細的認罪協議。波音表示：

我們將繼續與監管機構保持透明合作，並採取重大措施進一步加強我們的安全、質量和合規計劃。

空難事故家屬抨擊司法部與波音的協議是私下交易，表示不認同。空難事故家屬的律師計劃督促法官駁回新協議。根據7月早些時候披露的一份法庭文件，們打算辯稱，認罪協議「不公平地向波音做出其他刑事被告永遠不會得到的讓步，並且沒有讓波音對346人的死亡負責」。

波音就與美國司法部7月初首次對外披露認罪協議，波音承認在737 MAX機型尋求適航認證過程中犯有「密謀欺詐美國政府」罪，不過協議還需要得到負責此案的法官批准。

2022年7月20日，一架波音737 MAX客機在英國法恩堡航空展 （Farnborough International Airshow）中展示。（Reuters）

作為認罪協議的一部份，波音將支付至少2.436億美元的罰款，並承諾未來3年內為其合規、質量和安全計劃至少投入4.55億美元（35.5億港元）。這份協議同時要求指派一名獨立監督員，任期3年。監督員的職責將包括評估董事會和高級管理層對公司合規計劃的承諾和有效執行情況，每年向公眾匯報波音的整改進展。

波音承認通過其員工「以不誠實的手段」達成協議，欺騙負責評估 737 MAX的美國聯邦航空管理局（FAA）小組。認罪協議稱，由於波音的欺騙行為，FAA關於該機型飛行控制軟件以及飛行員需要多少培訓訓練等相關資訊並不完整和準確。

圖為2022年7月20日在英國法恩伯勒（Farnborough）舉行的法恩堡航空展 （Farnborough International Airshow）中，鏡頭下波音737 MAX飛機的側面漆有波音公司的標誌。（Reuters）

「波音沒有確保飛機上的工作按照正確的順序進行。」司法部還在法庭文件中指出，波音未能確保員工在飛機製造過程中記錄零件的拆除情況，也未能確保蓋章的工程師和檢查員確實完成工作。波音的高級管理人員優先考慮的是飛機在波音工廠的運行，而不是減少亂序工作以確保生產質量，亂序工作增加製造過程中出現缺陷的風險。在2021年至2023年期間，波音進行安全評估，確定可能導致向客戶交付「不適航」飛機的亂序工作。