印度新一屆政府首份預算案：利商措施刺激就業　計劃加資本利得稅

印度總理莫迪（Narendra Modi）承諾投入2萬億盧比促進就業和改善教育，增加對新盟友的支出，同時還計劃縮小2024年的財政赤字，並提高資本利得稅。



彭博社7月23日稱，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）7月23日在預算案致辭中表示，在截至2025年3月這一財政年度，印度將重點關注就業、技能培訓、小企業和中產階級，並宣布一系列與就業相關的企業激勵措施，以幫助刺激就業。

圖為2015年8月24日，印度孟買一間股票行的經紀使用電腦終端機進行交易。（Reuters）

這是自莫迪所在政黨在大選中失去多數黨席位後，新聯合政府領導下的首份預算案。儘管印度經濟快速成長，但失業率和生活成本居高不下，成為選民關注的主要問題。

莫迪尋求在不擴大預算赤字的情況下，增強選民對他的支持，並平衡聯盟夥伴的要求。遏制赤字和政府債務是提高印度信用評級的關鍵，目前該國信用評級處於最低的投資級水平。

西塔拉曼表示，印度政府將在本財政年度將赤字率縮小至4.9%，低於她2月預測的5.1%。她還承諾逐步遏制赤字。

印度將提高對股票投資的資本利得稅，並提高對股票衍生品交易的徵稅，以抑制市場對該國股市的投機熱情。

印度總理莫迪於2024年6月7日在總統府與總統德穆爾穆（Draupadi Murmu）會面，之後向媒體發表講話。莫迪宣布組成新政府。（Reuters）

根據政府23日提交給國會的預算案，印度政府計劃對持有時間不到12個月的金融資產徵收20%的稅，高於先前的15%，還把所有金融和非金融資產的長期資本利得稅從10%提高到12.5%。

自10月1日起，出售股票期權的證券交易稅稅率提高至權利金的0.1%，期貨的證券交易稅稅率提高至交易價格的0.02%。