北約峰會前夕到訪俄羅斯　印度總理莫迪一反常態為「箍煲」？

印度總理莫迪8日起一連兩日訪問俄羅斯，將與總統普京舉行會談。這是自俄烏戰爭爆發以來，莫迪首次訪俄，也是他展開第三任期後首個出訪的國家。



莫迪此行正值美國召開北約峰會之際，是次峰會將重點討論如何在烏克蘭戰事持續下為烏克蘭提供支持，故訪問時機引起了外界的高度關注。有分析認為一方面印度急需平衡俄印與俄中關係；另一方面，俄方也需要印度推動國家的戰爭經濟，並向世界表明該國仍然擁有不少具影響力的朋友。



據俄羅斯傳媒報道，莫迪（Narendra Modi）和普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）兩人將於周二舉行正式會談，討論包括國防、貿易、能源合作，以及科技等雙邊關係議題。莫迪早前透過印度外交部發聲明表示，期待和「朋友」普京會面，就地區或全球問題交換意見。

兩國元首上一次會晤是在2022年的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）會議期間。印度外交秘書克瓦特拉（Vinay Kwatra）早前指，安排這次峰會是當務之急，因兩國領導人自2021年以來就沒有舉行過峰會。據印俄此前達成的協議，兩國領導人每年都要舉行一次峰會，因此這無疑是一次遲來的峰會。

俄羅斯是莫迪第三任期後第一個訪問的國家。(Reuters)

緊密關係源自冷戰期間？

早於上世紀冷戰期間，印度和蘇聯已經建立了國防和貿易戰略夥伴關係，這種關係在共產主義結束後得以延續。2000年，時任俄羅斯總理的普京與新德里簽署了新的合作宣言。

自 2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，莫斯科尋求深化與印度和中國的關係以抗衡西方。克里姆林宮向新德里提供了石油、煤炭和化肥運輸的巨額折扣，以補充其戰爭資金。作為全球第三大石油進口國，印度從俄羅斯進口的石油數量於2022年激增10倍，去年更翻了一番。同期，印度從俄羅斯進口的煤炭增加了3倍。這遭到西方國家的猛烈抨擊。

印度商務部的數據還顯示，去年兩國雙邊貿易額達到近657億美元（約5,132億港元），創歷史新高。這些貿易對俄羅斯大為有利，印度進口了價值614億美元（約4,796億港元）的商品，包括石油、化肥、寶石和金屬等。印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在今年5月的一次工業會議上說：「長期以來，我們一直從政治或安全的角度看待俄羅斯。隨着俄羅斯轉向東方，新的經濟機遇正在出現，我們的貿易激增和新的合作領域不應被視為暫時現象。」

印度從俄羅斯進口的石油數量於2022年激增10倍，去年更翻了一番。圖為俄羅斯韃靼斯坦共和國阿爾梅季耶夫斯克外的油泵。(Reuters)

對俄羅斯而言，當局將藉此次莫迪訪問尋求進一步促進與這個南亞大國的貿易，以支撐該國依賴大宗商品的經濟，並減輕西方對烏克蘭戰爭制裁的影響。克里姆林宮發言佩斯科夫（Dmitry Peskov）在宣佈這次會談時說，除了在全球和地區安全問題上合作外，雙方還有促進貿易和經濟合作的「共同政治意願」。

武器協議外 印俄還有多個重要合作項目

除了經貿合作外，外界對此次國是訪問還有其他關注點。例如，印度是俄羅斯國防工業的主要市場，直至最近仍是其最大的市場。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，在過去20年裏，莫斯科為印度提供了65%的武器採購，總額超過600億美元（逾4,687億港元）。目前，西方對印度和俄羅斯廉價石油交易的批評雖有所克制，惟新德里在武器方面對莫斯科的依賴卻是美國和歐洲多國的長期擔憂。

儘管購買俄羅斯武器的新協議可能有限，但莫迪提出的旨在促進印度成為製造業中心的「印度製造」倡議，則有機會令俄羅斯為印度國內的武器生產提供更多零件和原材料。

過去20年，莫斯科為印度提供了65%的武器採購，總額逾600億美元。圖為6月18日普京俄羅斯遠東地區為參與該國對烏克蘭軍事行動的俄羅斯武裝部隊生產的武器和裝備模型。(Reuters)

此外，俄羅斯還熱衷於擴大國際南北運輸走廊（INSTC），這是一個通過伊朗連接俄羅斯和印度的公路、鐵路和海運的項目。上個月，俄羅斯通過INSTC運輸了第一批煤炭。這項已經醞釀了20多年的項目，在西方制裁的限制下，現已成為俄國一個重要的貿易優先事項。

另一個具有最新緊迫性的項目是金奈與海參崴的東部海上走廊（ Eastern Maritime Corridor）。該海上通道於2019年首次提出，從俄羅斯最東部地區出發，全長10,300公里，有助於確保俄羅斯能源和其他原材料流向印度。與通過蘇彝士運河的現有路線相比，擬議中的該走廊有望將運輸時間從40天縮短至24天。

兩國還可能在醞釀了多年的一項物流協議上取得進展，這項協議將簡化部署在對方港口的船隻的加油和再補給工作。印度與包括美國和英國在內的其他國家也有類似協議。

印度總理莫迪(左)和俄羅斯總統普京(右)於7月8日在俄羅斯莫斯科附近的新奧加廖沃官邸出席會議，期間兩人擁抱對方。(Reuters)

為何莫迪鑽美國空子？

事實上，俄羅斯兩年前曾邀請莫迪到訪，惟這位印度總理當時顧慮到美國的壓力而婉拒了，如今為何他卻一改態度，以高度重視的姿態訪俄？

上海國際問題研究院研究員、南亞研究中心主任劉宗義分析，莫迪此行主要有兩大原因。他指首先是挽救印俄雙邊關係，因近兩年印度的外交向西方傾斜，對雙方關係造成很大損害。因此，莫迪此行做了不少鋪墊，如新任期首訪俄羅斯就是要突顯出其重要地位。此外，莫迪不出席上合組織峰會，也是希望以此來突顯與俄羅斯的特殊關係。

另一個原因是，莫迪希望突顯其戰略自主。劉宗義指，莫迪不怕美國的原因，一方面是因為美國對印度有較大的需求，以壓制中國；另一方面，莫迪此時訪俄也是鑽了一個空子，趁美國大選自顧不暇之機，一方面突顯其戰略自主，另一方面挽救俄羅斯的關係。他認為莫迪在新任期後欲在西方和俄羅斯之間尋找平衡點。

Eugene Rumer認為，曾是工業強國的俄羅斯，如今難以為自己的軍隊生產足夠的武器，其作為工業強國的未來很成問題。(Carnegie Endowment for International Peace)

至於此行的目的，劉宗義認為背後可能有中國的因素。他指出，2019年印度曾想拉攏俄羅斯認可其印太願景，進而加入印太戰略，目的是共同壓制中國，印度至今沒有放棄這想法。俄烏衝突後，俄中走得很近，這或令印度感到焦慮，莫迪可能會對俄提出要求，避免俄中走得太近。

最後，有分析認為，雖然印俄雙方關係或將一如既往的穩固，惟兩國關係正在發生根本性的轉變，戰略因素正讓位於更多的交易因素。從某種程度上說，這種轉變是由印度的經濟和外交地位不斷提高而俄羅斯地位下降所導致的。

智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）歐亞項目主任、高級研究員Eugene Rumer說：「與印度相比，俄羅斯曾是工業強國，但現在卻與大多數西方技術斷絕了聯繫，只能靠中國的替代品或二手西方技術和設備，而且該國難以為自己的軍隊生產足夠的武器，故其作為工業強國的未來很成問題。」

還有印度分析人士認為，俄羅斯在烏克蘭的戰爭拖延不決，削弱了該國作為印方重要戰略夥伴的吸引力，何況俄國對中國的日益依賴亦可能會使其在未來的中印衝突中成為印度靠不住的盟友。