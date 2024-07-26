「激進左翼瘋子」與「精神錯亂」　美國大選進入對罵人身攻擊階段

曾經老態龍鍾、讓人昏昏欲睡的美國大選似乎突然變得有意思起來。



當地時間7月24日，在美國總統拜登（Joe Biden）就退出2024總統大選發表講話的同一天，前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）升級了對彼此的攻擊——特朗普抨擊賀錦麗為「激進的左翼瘋子（radical left lunatic）」，賀錦麗則將特朗普描述成「精神錯亂、怪異和漫無邊際」的重刑犯。

「如果她當選（美國總統），她將摧毀我們的國家。」特朗普在美國北卡羅來納州的選舉活動上對賀錦麗發起了一系列攻擊，他稱賀錦麗是個「激進的左翼瘋子」，鑑於賀錦麗在墮胎問題上的立場，「她贊成『處決』嬰兒」。

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月 24日出席在北卡羅來納州夏洛特市舉行的集會活動，並發表演說。（Reuters）

這位前總統還將他此前對拜登執政不力的攻擊轉移到賀錦麗身上，稱賀錦麗是「拜登每一場災難背後的極端自由主義驅動力」，是「美國歷史上最無能和最左翼的副總統」，稱她「開放了我們的邊界，允許2000萬非法外國人從世界各地侵入我們的國家」。

特朗普還聲稱，民主黨大老闆是拜登決定退選的幕後黑手，而賀錦麗掩蓋了拜登的「不健康的精神狀態」。

賀錦麗競選團隊在特朗普演講後發聲明稱，特朗普「精神錯亂、怪異和漫無邊際（unhinged, weird and rambling）」。

特朗普發表上述言論的同一天，賀錦麗在美國印第安納州一個黑人姐妹會上動員其數千名成員投票，「我們國家需要你們的領導」，並承諾將恢復墮胎權。此前一天，在搖擺州威斯康星州舉辦第一場總統競選活動時，賀錦麗將她與特朗普之間的競爭描述為前檢察官和被定罪的罪犯之間的選擇。

美聯社稱，特朗普的講話表明，競選活動的下一階段可能特別殘酷和個人化。

2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份發表首個演說。（Reuters）

結合這一周來特朗普及其競選團隊的公開言論，美國《紐約時報》梳理出幾條共和黨人攻擊他們新對手賀錦麗的動線。報道稱，特朗普7月23日演講的大部份內容都是他的標準說辭，但現在許多時候，他將矛頭對準了賀錦麗——曾經對拜登應對移民和通脹問題的批評，主角變成了賀錦麗。

除了抨擊賀錦麗「激進左翼」且延續了拜登政府的「無能」之外，特朗普及其盟友們開始從賀錦麗作為參議員和檢察官的經歷做文章，將一些之前針對拜登的攻擊用在賀錦麗身上。特朗普嘲笑賀錦麗第一次參加加州律師考試沒能通過，還轉稱賀錦麗是特朗普刑事案件的幕後策劃者，因為她曾是一名檢察官。

《紐約時報》稱，特朗普還試圖在美國猶太人與民主黨之間挑撥。他指責賀錦麗「反對猶太人」，她沒有出席內塔尼亞胡7月24日在國會發表的講話。

自上個周末拜登宣佈退選以來，特朗普和賀錦麗之間的競爭變得非常激烈。路透社/益普索7月23日完成的一項民意調查顯示，賀錦麗以44%對42%的微弱優勢領先特朗普。美國有線新聞網絡（CNN）的一項民意調查顯示，特朗普以49%對46%領先賀錦麗。美聯社稱，特朗普本周同意與賀錦麗辯論，但希望霍士新聞網主持辯論，而不是由美國廣播公司（ABC）主持。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（Evan Vucci/Pool via REUTERS）

一位參加特朗普競選集會的選民告訴美國政治新聞網Politico，儘管他預測選民最終會轉向特朗普，但這場比賽比他想象的更焦灼，「因為她（賀錦麗）有動力」。

「撇開政策和一切不談，她絕對有精力。」曾於2016年和2020年投票給特朗普的傑西卡說，賀錦麗沒有遭受年齡大的痛苦，她會說話、會笑，可能會表現得比拜登更火熱一些，特朗普「正在與一個有能力的人競爭」。

本文獲觀察者網授權轉載。

