美國大選2024｜特朗普狠批賀錦麗邊境政策：讓國家淪為「垃圾場」

美國總統拜登（Joe Biden）退選後，被視為「接棒人」的賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）成了特朗普（Donald Trump，又譯川普）猛烈攻擊的目標。7月24日，特朗普在北卡羅萊納州夏洛特舉行了拜登退選後的首場競選集會。他直指美國是一個「由蠢貨管理的愚蠢國家」，炮轟賀錦麗是一個會把美國毀掉的「激進左翼瘋子」，她的邊境政策讓美國變成了「垃圾場」，對美國造成了「致命破壞」，沒有資格競選總統。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，北卡羅萊納州是特朗普過去贏過的一個搖擺州，拿下該州對民主黨人也至關重要。眼下，拜登放棄競選讓賀錦麗成了特朗普最有可能的競爭對手，特朗普在夏洛特對這位副總統發起了一連串的攻擊。

特朗普在演講一開始就說，拜登之所以退選，是因為在「民調中輸得很慘」，而賀錦麗成了「新的受害者」。

「現在我們有一個新的受害者需要擊敗，那就是撒謊的賀錦麗。」特朗普言辭激烈，「她是美國歷史上最無能、最左翼的副總統，是拜登每一次災難背後的極端自由主義推動力」，「她是一個激進的左翼瘋子，如果她得到入主白宮的機會，會摧毀我們的國家，我們將阻止這樣的事發生」。

特朗普將拜登政府的失敗歸咎於賀錦麗，特別是美墨邊境的安全問題。

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月 24日出席在北卡羅來納州夏洛特市舉行的集會活動，並發表演說。（Reuters）

「賀錦麗對美國邊境造成了致命破壞，完全喪失了資格，她的所作所為表明她不應該被允許競選總統。」

特朗普表示，美國曾有過最好和最安全的邊境，但現在的情況比以往任何時候都糟。賀錦麗一次又一次放任數百萬非法移民湧入美國，這一數字甚至已經超過2000萬。

「在回到白宮的第一天，我就會終止拜登—賀錦麗政府的每一項開放邊境的政策。我們將會封鎖邊境，我們將迅速阻止賀錦麗的入侵。」

「成千上萬的恐怖分子從世界各地湧入我們的國家，我們的犯罪率正在上升，但世界各地的犯罪率正在下滑。」

「你們知道其中的原因嗎？因為其他國家逮捕了罪犯，然後把他們傾倒到我們這裏。」

2024年7月24日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡羅萊納州夏洛特市舉行的競選活動上發言。（Reuters）

特朗普表示：「我們是一個垃圾場。我們是一個由蠢貨管理的愚蠢國家。我們將會讓這個國家重新變得偉大，但我們必須修復好它。」

就邊境問題發難的不僅是特朗普。據美國《新聞周刊》報道，來自紐約的共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）22日向眾議院提出一項動議，譴責賀錦麗在邊境方面的工作。該動議稱，拜登—賀錦麗政府放任40萬移民乘機抵達美國，且未能在西南邊境問題上採取行動，還把非法移民帶來的暴力問題歸咎於共和黨人。

「賀錦麗的失敗領導，導致歷史上最災難性的邊境危機。」 斯特凡尼克在一份新聞稿中表示，「『邊境沙皇』賀錦麗和每一位當選的民主黨人都該對這場邊境危機負責。」

2024年7月24日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）到印地安納州出席選舉活動。（Reuters）

CBS稱，北卡羅萊納州對美國兩黨來說都至關重要。過去兩次大選特朗普都在這裏獲得勝利，但2020年他的領先優勢僅為1.5%，是他在所有獲勝州中優勢最小的。民主黨也仍在努力贏得該州的勝利，動搖共和黨的主導地位。民主黨最後一次贏得北卡羅萊納州還要追溯到奧巴馬在2008年的那次勝利。

美媒認為，一旦賀錦麗接棒民主黨總統候選人，她可能會選擇北卡羅萊納州州長庫珀（Roy Cooper）成為副總統候選人。但23日接受採訪時，庫珀並不想為此發表過多評論，而是把焦點轉移到賀錦麗身上。

2024年6月28日，北卡羅萊納州長庫珀（Roy Cooper）在羅利出席總統拜登的競選集會。（Reuters）

庫珀告訴CBS旗下媒體WBTV：「首先，我百分百支持賀錦麗擔任總統。我認識她多年。我們都當過總檢察長。」庫珀於2001年至2017年擔任北卡羅萊納州總檢察長，而賀錦麗在2011年至2017年擔任加州總檢察長。

「她必須贏。她必須阻止特朗普，我希望她能找到最好的人選擔任副總統。我尊重她的決定，我不會再對此發表評論。」庫珀說。

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