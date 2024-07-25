特朗普轟賀錦麗「激進左翼瘋子」：她當選會摧毀美國
撰文：許懿安 官祿倡
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美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日出席在搖擺州之一的北卡羅來納州舉行的競選集會，並發表演講。他批評現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）說「她是一個激進的左翼瘋子，如她當選，將毀掉我們的國家」。
特朗普來到夏洛特市（Charlotte）發表演講，稱反對賀錦麗在墮胎這個議題的立場，認為她贊成「處決」 嬰兒。他對北卡羅來納州的支持者說：「我們不會讓這種事發生」。
他指她應為拜登政府的移民政策一團糟負責，又她是「每一次拜登災難背後的極端自由主義驅動力」。
特朗普集會開始2小時後，現年81歲的美國現任總統拜登（Joe Biden）在橢圓形辦公室發表全國講話，解釋他為何決定放棄競選連任。他稱是為了團結國家而交棒，是時候讓年輕的力量上場。
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