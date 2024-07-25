俄烏戰事無休止　民調：32%烏克蘭民眾願割地換和平　比例升

基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）公布民意調查結果稱，近三分之一的烏克蘭人願意接受向俄羅斯割讓部份領土，讓戰爭儘快結束，這一比率較一年前的10%多出兩倍。



這項於5月16日至22日面向烏克蘭1067名民眾進行的民調還發現，儘管同意割讓領土的民眾增加至32%，但約55%的烏克蘭人仍反對放棄任何國土。

這項調查並未詢問受訪者，究竟願意割讓哪些領土，或割讓多大面積。研究所稱，受訪者同意讓步不等同於承認領土屬於俄羅斯。「例如，有些人準備好接受部份領土的收復時程延後到未來較好的時間點。」

2024年7月8日，烏克蘭基輔，救援人員在Ohmatdyt兒童醫院工作。（Reuters）

俄羅斯全面入侵烏克蘭長達近29個月，佔領烏克蘭約18%領土，包括2014年奪走的克里米亞（Crimea）半島，以及2022年吞併的盧甘斯克（Luhansk）、頓涅茨克（Donetsk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）。此外，自烏軍去年發起大反攻後，一直未能取得重大進展阻止敵軍攻勢。

研究所執行董事赫魯謝茨基（Anton Hrushetsky）表示，烏克蘭人仍反對不惜一切代價與俄羅斯達成和平協議的構想。

本文獲《聯合早報》授權轉載

