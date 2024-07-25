烏克蘭外長訪華尋求和平　俄烏大和解會在中國上演嗎？

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）7月23日至26日訪華，中國外長王毅7月24日在廣州同他進行了會晤。根據中國外交部的官方通稿，庫列巴在會談中表示，烏方重視中方的意見，認真研究了中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備同俄方開展對話談判，當然，談判應當是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。

「願意並準備同俄方開展對話談判」，這應該是庫列巴此行釋放的最重要信號。

庫列巴訪華之際，巴勒斯坦14個政治派別7月21日至23日在北京舉行會談，並發表了《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》。2023年中國曾在北京促成了伊朗和沙特的世紀大和解。此番庫列巴訪華尋求實現烏克蘭和平，公開表態願意並準備同俄方開展對話談判，不少聲音認為是尋求中國調停戰爭，促成俄烏和解。

中國外長王毅（左）7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，右）在廣州會晤。（中國外交部）

而在分析人士看來，庫列巴此行最重要的任務應該是表達和談的誠意，希望中國向俄羅斯傳遞正式的和談訊息。中國和俄羅斯關係緊密，這是眾所周知的事實。烏克蘭願意和談的訊息如果從中國傳遞到俄羅斯，有助於俄羅斯相信這是烏克蘭的正式立場。

儘管庫列巴提到認真研究了中巴關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，但是在當前的大環境下，中國或許並不會是烏克蘭尋求解決問題的主要載體。

近來美國大選形勢變化，共和黨總統候選人特朗普勝選概率越來越大，烏克蘭不得不考慮美國大選之後該怎麼辦。特朗普一旦當選美國總統，美國對烏克蘭的援助將岌岌可危，戰爭被迫結束並非不可能。如果等美國大選結束再考慮和談，無疑是被動的。近日澤連斯基主動同美國前總統特朗普通話，公開承認同俄羅斯代表進行和平談判的可能性，包括同俄羅斯總統普京。還說希望「在今年年底前」結束戰爭 「白熱化階段」，沒人希望俄烏衝突「再持續十年或更長的時間。這些都是在美國選情異動的背景下發生的。

中國外長王毅7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在廣州會晤。（中國外交部）

烏克蘭此前的談判條件是俄羅斯軍隊退回到1991年的烏克蘭邊界，今年3月澤連斯基曾提出即使不恢復1991年的烏克蘭邊界，莫斯科和基輔也可以開始和平談判。2022年10月澤連斯基曾簽署不可能同普京談判的法令，現如今又說可以同普京談判。以往澤連斯基宣稱要堅決抵抗俄羅斯侵略戰到最後一人，現在又說要儘快結束戰爭。

澤連斯基口風的倉皇轉變表明烏克蘭更在意的是美國的立場，同時也說明澤連斯基是缺乏政治智慧的政客，導致烏克蘭缺乏有求於美國時的明智靈活身段。改口最後打臉的只能是烏克蘭。俄羅斯是不會貿然相信烏克蘭的談判誠意的。

拜登政府的態度是支持烏克蘭打下去。拜登政府的最後幾個月時間內，烏克蘭很難枉顧拜登的主張同俄羅斯接觸。同時烏克蘭現在釋放的和談信號，是為特朗普上台做一定的鋪墊，真正的突破還有待於特朗普上台之後才能發生。庫列巴訪華與其說是尋求中國調停衝突，不如說是希望中國向俄羅斯傳遞和談的訊息。烏克蘭如何突破法令束縛同俄羅斯談判，如何取信於俄羅斯，中國或許是最佳的橋樑。