聯合國：亞太地區禽流感個案上升「令人震驚」　呼籲聯手應對

聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，亞太地區人類和動物禽流感病例呈「令人震驚」的上升趨勢，並呼籲採取緊急統一的措施。



路透社報道，FAO週四（7月25日）發聲明說，H5N1病毒的傳播範圍比以往任何時候都要廣，甚至觸及南美洲和南極洲，也感染新的野生動物和家畜。

「自2023年底以來，我們觀察到人類病例增加，同時傳播到新的動物物種。我們發現新型A/H5N1毒株更容易傳播，增加大流行病的威脅，立即採取協調一致的預防措施是至關重要。」

聯合國機構統計，自去年底以來，柬埔寨出現13例新的人類感染病例，中國和越南也出現更多病例。

2023 年11月25日，日本佐賀縣鹿島市有養殖場因檢測出高致病性 H5 型禽流感，身穿防護衣的人員正撲殺雞隻。（Reuters）

報告稱，印尼和菲律賓由於生態環境多樣、生物安全措施有限，面臨着更高的安全要求，而印度、尼泊爾和孟加拉也在與禽流感疫情作鬥爭。

報告也敦促成員國共同努力，實施全面監測系統，以追蹤病毒的傳播和演變。

報告也呼籲各國政府、國際組織和私營部門透明地共享信息，並強調家禽業需要加強生物安全措施。

近年來，H5N1禽流感病毒株席捲全球，導致數十億隻養殖和野生鳥類死亡，並蔓延到數十種哺乳動物。

澳洲正在應對三宗禽流感疫情，並於5月報告一宗人類感染H5N1病例。

今年較早時，一名中國婦女死於一種罕見的H3N8亞型禽流感，這是世界上首宗死於該病毒株的病例。

本文獲《聯合早報》授權轉載

