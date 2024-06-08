美國乳牛禽流感疫情 政府針對病毒潛在呼吸道傳播展開研究
撰文：劉耀洋
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美國密歇根州（Michigan）多名農業和公共衛生官員6月7日表示，聯邦和州機構正計劃研究禽流感在乳牛中潛在呼吸道傳播的可能。科學家和政府官員希望研究能有助遏制病毒並減少人類受感染的機會。他們稱，呼吸道傳播可能使禽流感病毒有更多突變進化的可能。
美國爆發乳牛感染禽流感疫情，政府5月30日通報國內第3宗跟這波疫情有關的人類染病個案，患者為密歇根州一名農場工人。
據路透社6月7日報道，科學家懷疑病毒目前透過接觸受感染的牛奶，或接觸受感染的鳥類或家禽而在動物和人類之間傳播。
密歇根州農業發展部主任博林（Tim Boring）在受訪時表示，他們正在與密歇根州立大學（Michigan State University）和美國農業部合作，計劃對該農場進行研究，以評估禽流感呼吸道傳播的情況。
報道指，儘管有證據表明病毒是從野鳥及乳牛之間傳播，但傳播的確切機制目前仍不清楚。
密歇根州立大學獸醫學院的乳牛獸醫兼助理教授羅德里格斯（Zelmar Rodriguez）在研究受影響的農場後指，病毒除了主要在牛奶中被發現，在對牛的鼻咽拭子中也有小量病毒。如果牛的鼻子中有病毒足迹，那麼它很可能會通過空氣傳播。
第3位感染禽流感的乳牛工人曾報告患有呼吸道症狀，包括咳嗽等。流感專家表示，這名工人很可能是接觸到有病毒的牛奶而遭感染。
美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，最新病例並未改變CDC認為禽流感對公眾風險較低的評估，暫時也沒有發現病毒人傳人的證據。