美國乳牛禽流感疫情　政府針對病毒潛在呼吸道傳播展開研究

美國密歇根州（Michigan）多名農業和公共衛生官員6月7日表示，聯邦和州機構正計劃研究禽流感在乳牛中潛在呼吸道傳播的可能。科學家和政​​府官員希望研究能有助遏制病毒並減少人類受感染的機會。他們稱，呼吸道傳播可能使禽流感病毒有更多突變進化的可能。



美國爆發乳牛感染禽流感疫情，政府5月30日通報國內第3宗跟這波疫情有關的人類染病個案，患者為密歇根州一名農場工人。

據路透社6月7日報道，科學家懷疑病毒目前透過接觸受感染的牛奶，或接觸受感染的鳥類或家禽而在動物和人類之間傳播。

密歇根州農業發展部主任博林（Tim Boring）在受訪時表示，他們正在與密歇根州立大學（Michigan State University）和美國農業部合作，計劃對該農場進行研究，以評估禽流感呼吸道傳播的情況。

報道指，儘管有證據表明病毒是從野鳥及乳牛之間傳播，但傳播的確切機制目前仍不清楚。

密歇根州立大學獸醫學院的乳牛獸醫兼助理教授羅德里格斯（Zelmar Rodriguez）在研究受影響的農場後指，病毒除了主要在牛奶中被發現，在對牛的鼻咽拭子中也有小量病毒。如果牛的鼻子中有病毒足迹，那麼它很可能會通過空氣傳播。

密西根州立大學獸醫學院的乳牛獸醫兼助理教授羅德里格斯（Zelmar Rodriguez）表示，禽流感病毒主要在牛奶中被發現外，在對牛的鼻咽拭子中也有小量病毒。圖為2014年12月12日美國俄亥俄州一座農場裡的一頭乳牛（Reuters）

第3位感染禽流感的乳牛工人曾報告患有呼吸道症狀，包括咳嗽等。流感專家表示，這名工人很可能是接觸到有病毒的牛奶而遭感染。

美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，最新病例並未改變CDC認為禽流感對公眾風險較低的評估，暫時也沒有發現病毒人傳人的證據。