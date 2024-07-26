奧運開幕前　法國列車設施遭縱火破壞　交通爆混亂80萬乘客受影響

巴黎奧運開幕在即，法國鐵路公司SNCF於7月26日表示，其高速列車TGV網絡成為惡意破壞行動的目標，聲明談到有縱火攻擊，令3條列車路線大受影響，列車要改道或取消班次。歐洲之星（Eurostar）也表示，其服務受影響，來往巴黎的路線要改道，多架列車延誤。



鐵路公司SNCF主席表示，80萬名顧客受到影響。

英國廣播公司（BBC）報道，巴黎西部、北部和東部的高速列車TGV路線受到影響，巴黎Gare Montparnasse車站出現人龍。

報道指出，在巴黎西部、北部和東部行走的TGV路線上有3個地點發生縱火事件，然後第4個地點出現於向南行走的里昂和地中海路線，這宗縱火攻擊被挫敗。

縱火事件令TGV列車要改道，導致延誤長達2小時，一些列車班次取消。

歐洲之星（Eurostar）稱，來往巴黎與里爾（Lille）的高速列車路線要增加90分鐘行車時間，另有多個班次取消，來往巴黎與倫敦的「經典」路線仍然運行，但乘客要預計行車時間延長1小時。

亂象或持續至週末

SNCF表示在過去一晚成為多宗惡意事件的受害者，「這是一次大規模攻擊，旨在癱瘓TGV網絡。」許多路線被迫取消，並指這種情況將持續「至少整個週末，同時進行維修」。

這間公司談到有縱火攻擊（Arson attacks），目的是破壞設施，令受影響線路「嚴重中斷」，聲明稱列車正在改道至不同的軌道，「但我們將不得不取消大量列車」。

法國部長譴責犯罪行為

法國交通部長Patrice Vergriete強烈譴責犯罪行為，他表示這些行為將影響民眾的假期計劃，又感謝鐵路公司職員對盡快恢復服務作出的努力。