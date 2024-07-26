巴黎奧運開幕在即　法國加緊防範ISIS-K威脅

第33屆夏季奧運會香港時間7月27日上午1時30分在法國巴黎開幕。路透社引述消息指，法國安全部門此前一直在加緊解決情報盲點，並與法國境內的塔吉克人和其他中亞人建立更深入的聯繫。



報道稱，法國安全部門發現，ISIS-K招募者正利用塔吉克移民社區，在法國招募恐怖份子，法國警方開始接觸塔吉克移民，收集情報並試圖建立更深層次的聯繫。

2024年7月24日，巴黎奧運足球項目，由以色列對陣馬里，一名球迷身披以色列國旗。（Reuters）

法國指，他們已挫敗一場針對奧運會的伊斯蘭恐怖襲擊，那就是5月底逮捕一名18歲的車臣男子，他涉嫌代表ISIS策劃在法國、美國和烏克蘭的比賽場地、聖艾蒂安（Saint-Étienne）足球場實施自殺式襲擊。

3名反情報專家則警告，這種做法可能會適得其反，讓塔吉克移民感到被歧視，反而降低他們舉報恐怖份子的意願。

2024年巴黎奧運會：巴黎拉德芳斯體育場內的奧運游泳場地。（Reuters）

開幕式舉行前夕，以色列25日向法國發警告稱：「巴黎奧運會期間，伊朗支持的團體可能對以色列運動員和遊客發動『恐怖襲擊』」。

比利時拘涉恐怖襲擊7疑犯 無證據表明與巴黎奧運有關

在毗鄰法國的比利時，政府25日通報逮捕7名涉恐疑犯，表示尚無證據表明案件與巴黎奧運會有關。