巴黎奧運還沒開始 澳洲金牌選手失竊 座駕玻璃粉碎裝備被偷
撰文：許懿安
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東京奧運BMX小輪車金牌得主澳洲選手馬丁（Logan Martin，暫譯），也將出戰2024巴黎奧運，豈料還沒正式落場，他和代表團便在比利時受訓間遇上小偷。車隊的車窗戶被打破，部份裝備和個人物品被盜，所幸他最重要的戰車沒有事。
馬丁發片展示座駕受襲與遭竊的情況：
案件發生在比利時首都布魯塞爾，洛根馬丁24日在個人Instagram賬號發影片指出，他在當地受訓期間，「我們的汽車入夜後成為小偷目標，慶幸當時我的單車不在車中」。他的個人物品被竊，包括銀包和背包。
馬丁說，他後來在一個公園的長椅後方找回部份裝備，包括手套、頭盔及按摩床等。此外他放在袋內、準備用來進食以補充體力的朱古力棒，都被吃個精光。
警方接報後立刻展開調查，尋回很多物品。馬丁也說，雖然丟了包、手袋和其他一些物品，但總體來看還情況不算太差。
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