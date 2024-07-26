特朗普副手曾批賀錦麗「沒小孩」　Jennifer Aniston罕發聲狠斥

在美國共和黨參議員萬斯（JD Vance）確定成為特朗普（Donald Trump）副手，即副總統候選人後，他3年前一段批評副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）是「沒有孩子的養貓女」（childless cat ladies，cat lady也有古怪女士之意）的受訪片段再度在網絡流傳，此引來荷里活一線女星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）7月24日發聲，狠批萬斯的言論。



圖為2024年7月22日，俄亥俄州米德爾頓，共和黨副總統候選人萬斯在家鄉發表競選演講。（Reuters）

相關影片在萬斯獲選為副總統候選人後遭翻舊帳，美劇《老友記》（Friends）、《晨早直播室》（The Morning Show）女主角珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）7月24日在社交網站批評萬斯的言論，《獨立報》形容這是珍妮花安妮斯頓罕有在政治方面發聲。

珍妮花安妮斯頓在IG限時動態貼出萬斯的訪談影片表示：「我真的不敢相信這些話來自可能成為美國副總統的人」。

珍妮花安妮斯頓2024年7月在IG限時動態發文，狠批萬斯的言論（IG截圖）

珍妮花安妮斯頓過去曾受訪大談未能生育之苦，她2022年曾稱「這對我來說是一條充滿挑戰之路…… 我嘗試過尋求體外人工受孕（IVF）、喝中國茶，凡是你能想到的。」

她在最新帖文寫道：「萬斯先生，我祈禱有一天你的女兒有幸能靠自己生孩子。我希望她不需要尋求體外人工受孕（IVF）作為第二選項，因為你正在剝奪她這個選項」。

萬斯是6月投票阻止一項保護體外人工受孕（IVF）立法的參議院共和黨人之一。

2023年3月16日，珍妮花安妮斯頓於在法國巴黎出席電影《猜猜猜誰是兇手2》（Murder Mystery 2）的啟動儀式。（Getty）

萬斯2021年接受霍士新聞（FOX News）採訪時，批評數名民主黨政治人物包括賀錦麗。萬斯質疑這些政治人物沒有子女，對國家未來的投入程度較少。

他在影片中把賀錦麗類比為「沒有孩子的養貓女」，指出無論是他們的生活和所做的決定都很悲慘，所以他們要讓這個國家其他人一樣悲慘。