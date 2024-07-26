奧運開幕前亂象　法國鐵路電纜管遭縱火　歐洲之星四分一班次取消

巴黎奧運7月26日晚上（香港時間27日凌晨）開幕，在開幕禮舉行數小時前，法國鐵路26日爆出大亂象，有人惡意縱火破壞列車設施，導致高速列車TGV、Eurostar要改道或取消班次，料80萬人受影響。據鐵路公司SNCF指，有人放火破壞電纜管道，需時修復電纜。另一鐵路公司Eurostar呼籲旅客取消或押後行程，稱從7月26日至28日會有四分一班次取消。



法國鐵路公司SNCF指出，有人放火破壞載有光纖電纜的管道，這些電纜的作用是為列車司機傳遞有關安全的訊息。

主席Jean-Pierre Farandou指有大量捆綁的電纜，「我們必須一根一根地修復它們，這是一項需要數以百計工人的人手行動。」

英國廣播公司（BBC）較早前報道，在巴黎西部、北部和東部行走的TGV路線上有3個地點發生縱火事件，然後第4個地點出現於向南行走的里昂和地中海路線，這宗縱火攻擊被挫敗。

巴黎檢察部門宣布展開刑事調查。

事件影響巴黎西部、北部和東部的高速列車TGV路線，也令歐洲之星（Eurostar）多班列車要改道。

亂象或持續至週末，SNCF與歐洲之星均呼籲旅客取消或押後行程，提供免費改票或退款服務，歐洲之星稱7月26日至28日3天會有四分一班次取消。