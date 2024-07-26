ICC尋求對內塔尼亞胡發拘捕令　英國新政府：放棄挑戰法院決定

國際刑事法院（ICC）檢察官5月宣布尋求對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令後，英國時任首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾表態指此舉對事情沒有幫助，又要求向法院提交法律意見，至英國工黨7月初上場執政後，新政府7月26日宣布，放棄挑戰國際刑事法院的決定，對此事既沒有支持，也不會反對。



國際刑事法院檢察官除了尋求對內塔尼亞胡發逮捕令外，也包括以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）及哈馬斯3名領袖，目前法院未正式批出逮捕令，並容許各地政府提交法律意見，截止日期為7月26日。

英國新任首相施紀賢 （Keir Starmer）2024年7月8日在英國卡迪夫進行訪問，在參議院接受採訪時發表講話。（Reuters

英國前朝辛偉誠政府本來有意提交法律意見，以表達對國際刑事法院是否可以對以色列人行使管轄權一事的立場，不過工黨新政府26日表示，放棄提交意見，認為逮捕令一事是由法院決定的問題。

新政府指「堅信法治和權力分立，無論是在國內或國外」，認為國際刑事法院應做出獨立的決定。

英國新首相施紀賢（Keir Starmer）7月當選後，7月7日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話時，曾表示英國推動以巴和平進程的長期政策不變，認為是巴勒斯坦人不容否定的權利。 他又稱，英國將在兩國方案中承認巴勒​​斯坦的國家地位。