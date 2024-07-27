晤歐盟代表博雷利　王毅稱反補貼調查不利綠色轉型　籲對話協商

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月26日在老撾萬象（Vieng Chan）會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）。王毅強調，歐盟對中國電動汽車反補貼調查是典型的保護主義，不利於全球綠色轉型。希望雙方通過對話協商，找到合理解決辦法，共同維護自由貿易體制和經濟全球化。



王毅說，中國高質量發展、高水平開放將為中歐合作帶來新機遇。雙方共識遠大於分歧，健康穩定可持續的中歐關係符合雙邊根本利益，也是國際社會的普遍期待。

王毅2024年2月16日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（中國外交部網站）

他指中歐應堅持夥伴定位，堅持合作主基調，尊重各自人民的意願和選擇，平等對話、增進理解，以中歐關係的穩定性應對國際局勢的不確定性。

他稱，中方將一如既往支持歐洲一體化進程，支持歐盟堅持戰略自主。希望新一屆歐盟機構奉行理性務實對華政策，客觀友善看待中國發展，實現中歐關係平穩過渡。

針對俄鳥戰爭危機，王毅闡述中方的原則立場，表示當務之急是推動局勢降溫，中方始終堅持勸和促談、政治解決，中方支持歐盟發揮主導作用，探索均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）2023年10月13日下午在北京會見訪華的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（左）後，兩人共同見記者（REUTERS）

博雷利表示，歐盟重視歐中關係，對華政策保持獨立性，願同中方保持溝通，更好理解各自立場，歐盟不參與遏制中國發展，樂見中國的崛起，昐與中方開放坦誠地分享彼此關切，發展平衡的歐中經貿關係。

他談到歐方一貫認為，台灣不是一個國家，歐盟將繼續奉行一個中國政策，歐盟重視中國和巴西關於政治解決烏克蘭危機的和平倡議，祝賀中方推動巴勒斯坦各派別實現和解，願同中方共促和平。