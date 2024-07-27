法國鐵路設施奧運開幕前遭破壞　SNCF：服務陸續恢復並加強監視

巴黎奧運7月26日晚上（香港時間27日凌晨）開幕前夕，法國鐵路多個設施遭惡意破壞，導致包括高速列車TGV及歐洲之星（Eurostar）的班次受影響，嚴重打亂旅客行程。法國鐵路公司SNCF正搶修有關設施，同時宣布加強鐵路網絡安全。



SNCF的聲明指，鐵路服務已逐步恢復，惟不少路線仍有部分受阻情況。公司同時強調會保障參與奧運的代表團行程。

聲明亦提到，SNCF已與執法部門協調，透過派出1000名維修工人，加上40隊鐵路警察及50部無人機，從陸空兩路加強鐵路網絡的監視。

巴黎奧運7月26日開幕前夕，當地鐵路多個設施遭恐意破壞，導致TGV高速列車服務嚴重受阻，打亂大批旅客行程。圖為兩名軍人在里爾火車站內巡邏。（Reuters）

當局估計，法國鐵路網絡中，來往巴黎至斯特拉斯堡的路線會在27日早上6時回復正常； 連接巴黎及比利時邊境和英倫海峽隧道的路線方面，八成高速列車班次正運作，但可能會有一至兩小時的延誤。而前往布列塔尼（Brittany）及東南部的列車，則預計明天會有三分二班次行駛。

SNCF較早時指出，有人放火破壞載有光纖電纜的管道，這些電纜的作用是為列車司機傳遞有關安全的訊息。

主席Jean-Pierre Farandou指有大量綑綁的電纜，「我們必須一根一根地修復它們，這是一項需要數以百計工人的人手行動。」

英國廣播公司（BBC）報道，在巴黎西部、北部和東部行走的TGV路線上有3個地點發生縱火事件，然後第4個地點出現於向南行走的里昂和地中海路線，這宗縱火攻擊被挫敗。

巴黎檢察部門宣布展開刑事調查。

事件影響巴黎西部、北部和東部的高速列車TGV路線，也令歐洲之星（Eurostar）多班列車要改道。

亂象或持續至週末，SNCF與歐洲之星均呼籲旅客取消或押後行程，提供免費改票或退款服務，歐洲之星稱7月26日至28日3天會有四分一班次取消。