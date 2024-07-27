Temu或「登陸」印尼　雅加達方面憂慮當地中小企受威脅

印尼政府正密切關注中國新的電子商務平台Temu會否進軍當地。印尼擔心Temu進入印尼市場，可能對當地中小企業及微型商家造成威脅，擾亂國內供應鏈。



《雅加達郵報》報道，印尼貿易部國內貿易總監伊西說，Temu從工廠直接銷售產品給消費者的商業模式，已然違反印尼法規。

他說：「這不符合我們的政策，因為從工廠至消費者的每個過程，都必須有中間商、批發商。」

他強調，Temu尚未獲得印尼的營運許可，他將「密切關注事態發展」。

Temu是中國電商巨頭拼多多旗下的跨境電商平台。2022年9月上線以來，Temu憑着擁有8萬多家供應商提供低價和豐富的商品，在世界各地大舉擴張業務。Temu去年開始進軍東南亞，目前觸角伸展至菲律賓和馬來西亞。

印尼工商會副主席薩爾曼提醒監管機構關注Temu進軍印尼的可能性，並指從工廠直接到消費者的交易方式將導致價格大幅下降，會危及印尼的中小及微型企業，以及其他行業如服裝製造等。

印尼合作社及中小企業部長特騰也對Temu可能進入印尼市場感到擔憂。他認為，這個平台可能干擾小型企業的商業活動，導致批發領域的就業機會減少。

他說，目前在全球超過58個國家開展業務的Temu，能夠將工廠與買家直接聯繫起來，切斷供應鏈中的經銷商、關聯公司和第三方等，會威脅中小及微型企業的生存。

印尼去年9月頒布禁令，禁止社交媒體平台直接銷售產品，以保護數千萬個小型實體商家。印尼官員多次提到，如果沒有適當的監管，這類電商平台可能破壞市場生態，造成不公平競爭，導致市場對印尼本土產品的需求下降，並減少就業機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

