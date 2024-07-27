中菲外長會晤　王毅：冀兩國關係早日重回正軌

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月26日在老撾萬象出席東盟外長會議期間，與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會晤，討論兩國關係。



外交部刊登會面內容提到，王毅將兩國關係再面臨嚴重困難挑戰歸咎於於菲方一再違背雙方共識和自身承諾，不斷推進海上侵權，並放大輿論炒作。中方對此嚴重關切、堅決反對。

他表示假如菲律賓引入美國中程導彈系統，將製造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益和願望。

王毅提到，中方近日就仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal） 人道主義生活物資運補問題同菲律賓達成臨時安排，以維護海上局勢穩定。關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝。否則中方必將堅決回應。

他希望菲方認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。

馬納羅回應指，即使雙方因海上問題面臨困難和挑戰，但菲方致力於通過對話協商緩和局勢，以建設性方式處理分歧。兩國近期舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現雙方善意，同時不影響各自立場，強調馬尼拉方面會貫徹有關共識。